Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Цифрова трансформація України" – купуйте квитки на першу конференцію Mezha.Media

У Харківському університеті Повітряних сил сталася катастрофа вертольота: 2 загиблих

Катерина ТищенкоНеділя, 1 вересня 2024, 21:05
У Харківському університеті Повітряних сил сталася катастрофа вертольота: 2 загиблих
вертоліт Мі-2, ілюстративне фото з Wikipedia

В авіаційній бригаді Харківського національного університету Повітряних сил під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи вертоліт Мі-2, загинули двоє осіб. 

Джерело: Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба

Дослівно: "В навчальній авіаційній бригаді університету під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи вертоліт Мі-2. Родина університету зазнала непоправної втрати – екіпаж повітряного судна у складі двох осіб загинув.  

Реклама:

На місці події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці спеціальної комісії Міністерства оборони України".

Деталі: В університеті запевнили, що командування закладу та військової частини всебічно сприяє детальному аналізу та встановленню причин авіаційної події. Там також попросили до оприлюднення результатів розслідування "утриматись від припущень та коментарів".

Що передувало: 27 липня під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift загинув курсант Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Харківавіакатастрофи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, оновлено від 12:45З-під завалів готелю у Миколаївці дістали тіла двох волонтерів

відеоТрампа образило рішення Путіна "підтримати" Гарріс

Зеленський призначив собі двох радників, а Єрмаку двох заступників

фотоУ Києві стався вибух на підприємстві, двоє загиблих, під завалами можуть бути люди

ППО збила 15 з 23 "Шахедів" та одну з чотирьох авіаракет

фотоРосіяни завдали авіаудару по Сумах, двоє загиблих, серед поранених – діти

Усі новини...
Харків
Масований обстріл Харкова: прокуратура назвала тип ракет і розповіла про наслідки
У Харкові росіяни атакували один з енергообʼєктів
Через повторний удар по Харкову постраждали лікарі й рятувальники
Останні новини
17:14
У Тернопільському ТЦК заявили, що чоловік з відстрочкою розбив двері, бо хотів мобілізуватись
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес з дев'ятого місця виграв Гран-прі Сан Марино
16:55
Більшість німців вважають Шольца слабким лідером
16:53
Чому ви не можете плакати, коли насправді хочете: лікарі назвали 8 причин цього стану
16:44
Російським полоненим заборонили телефонувати додому – Лубінець
16:39
Боррель побажав Кулебі всього найкращого і відзначив його наступника
16:17
Латвія заявила, що на її території розбився російський військовий дрон
16:11
Маск заперечує участь xAI в переговорах щодо доходів з Tesla
16:09
Виселені на степи. Депортація 700 тисяч українців, про яку постійно забувають
16:06
автоспортНевілль виграв Ралі Греції та зміцнив лідерство в загальному заліку WRC
Усі новини...
Реклама:
Реклама: