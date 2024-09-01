У Харківському університеті Повітряних сил сталася катастрофа вертольота: 2 загиблих

В авіаційній бригаді Харківського національного університету Повітряних сил під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи вертоліт Мі-2, загинули двоє осіб.

Джерело: Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба

Дослівно: "В навчальній авіаційній бригаді університету під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи вертоліт Мі-2. Родина університету зазнала непоправної втрати – екіпаж повітряного судна у складі двох осіб загинув.

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На місці події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці спеціальної комісії Міністерства оборони України".

Деталі: В університеті запевнили, що командування закладу та військової частини всебічно сприяє детальному аналізу та встановленню причин авіаційної події. Там також попросили до оприлюднення результатів розслідування "утриматись від припущень та коментарів".

Що передувало: 27 липня під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift загинув курсант Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.