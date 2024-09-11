В Італії після серії нападів медпрацівники просять посилити їхню безпеку

Італійські медичні працівники закликали уряд посилити захист державних лікарень після низки нападів на лікарів і медсестер.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Дискусія почалась після інциденту в місті Фоджа на півдні Італії, де персоналу лікарні довелося забарикадуватися в палаті, аби врятуватися від розлючених родичів і друзів молодої жінки, яка померла під час операції.

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Зображення співробітників лікарні, які штовхають диван і комод, щоб заблокувати двері, широко поширилися в соціальних мережах та онлайн-виданнях Італії.

Відтоді в тій самій лікарні у Фоджі стались ще два інциденти: 18-річний пацієнт напав на трьох медсестер швидкої допомоги, а син одного з пацієнтів вдарив двох медсестер і охоронця.

"Ми хочемо нульової толерантності в лікарнях... Ми хочемо, щоб армія дала зрозуміти громадянам і лікарям, що вони під захистом", – заявила голова національної федерації медсестер Італії Барбара Манджакаваллі.

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Президент Національної федерації лікарів Італії Філіппо Анеллі також закликав залучити армію до захисту лікарень і звернувся до прем'єр-міністерки Джорджіа Мелоні з проханням використати фонди ЄС, виділені на боротьбу з COVID-19, для покращення безпеки лікарень.

Італійський міністр охорони здоров'я Ораціо Скіллачі назвав нещодавню серію інцидентів ганебною, а його заступник Марчелло Джеммато заявив, що такі злочини не залишаться безкарними.

Профспілки лікарів планують провести акцію протесту проти нападів у Фоджі 16 вересня.

Як і інші європейські країни, Італія стикається з кризою національної системи охорони здоров'я. Нестача персоналу посилюється стресовими умовами праці, низькою заробітною платою та обмеженнями державних витрат.

За даними Міністерства охорони здоров'я Італії, у 2023-му відбулося понад 16 тисяч нападів на медичних працівників.

Нагадаємо:

Минулого року смертельне побиття лікарняної психіатрині колишнім пацієнтом призвело до закликів поліпшити охорону психічного здоров'я і намірів уряду пришвидшити реформу.