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Захід підштовхує Україну до реалістичного "плану Б" у війні з Росією – WSJ

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловСереда, 11 вересня 2024, 12:39
Захід підштовхує Україну до реалістичного плану Б у війні з Росією – WSJ
Фото: Getty Images

Видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела написало, що США та європейські країни підштовхують Київ до того, щоб він сформулював надійний план своїх досягнень за наступний рік війни з Росією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на WSJ

Деталі: У статті зазначається, що США та європейські союзники все ще підтримують довгострокову заявлену мету президента України Володимира Зеленського – витіснити Росію з усієї території України.

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Але з огляду на те, що громадська підтримка у деяких ключових прихильників України слабшає, а Росія робить повільні успіхи на місцях, деякі європейські дипломати кажуть, що Україна повинна бути більш реалістичною у своїх цілях у війні. Це могло б допомогти західним посадовцям відстоювати перед своїми виборцями необхідність надання Україні зброї та допомоги.

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі відвідають Україну в середу, щоб зустрітися з українськими посадовцями. Зокрема, щоб обговорити, як краще визначити перемогу України, і яка допомога їй для цього знадобиться, за словами офіційних осіб. 

Кілька інших високопоставлених американських і європейських посадовців відвідали Київ протягом останніх двох тижнів. Переговори вказують на постійне джерело напруженості у відносинах між Києвом і Заходом – узгодження бажання вивести війська глави Росії Владіміра Путіна з України з військовою реальністю на місцях. 

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Високопоставлені європейські посадовці кажуть, що Києву повідомили: повна перемога України вимагатиме від Заходу підтримки на сотні мільярдів доларів, чого ні Вашингтон, ні Європа реально зробити не можуть.

Блінкен заявив у вівторок, що його поїздка була частково спрямована на те, щоб побачити, "як саме українці бачать свої потреби в цей момент, які цілі і що ми можемо зробити, щоб підтримати ці потреби". 

Блінкен сказав, що він і Ламмі доповідатимуть президенту Байдену і прем'єр-міністру Британії Кіру Стармеру, які потім обговорять це питання під час зустрічі в п'ятницю. Це може стати прелюдією до того, як США і Британія дадуть згоду на використання Україною ракет дальнього радіусу дії для ураження цілей на території Росії, але офіційні особи попереджають, що остаточного рішення ще не прийнято.

У Вашингтоні речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що поїздка до Києва не мала на меті примусити Україну до переговорів: "Безумовно, завершення конфлікту шляхом переговорів є найбільш вірогідним результатом, але коли це станеться, і за яких умов та обставин, це буде залежати від президента Зеленського".

Західні офіційні особи заявляють, що хоча Путін стверджує, що хоче розпочати мирні переговори, його заяви не є добросовісними. Путін продовжує вірити, що він може досягти військових успіхів, необхідних для знищення незалежності України.

Нагадаємо: 10 вересня президент США Джо Байден натякнув, що США можуть зняти обмеження на використання Україною далекобійної зброї на території Росії.

ЗахідУкраїнавійнаРосія
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