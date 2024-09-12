Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Підтримай "Українську правду" донатом через додаток Monobank

"Українська правда"Четвер, 12 вересня 2024, 15:00
Підтримай Українську правду донатом через додаток Monobank
Колаж: Андрій Калістратенко

Відтепер "Українську правду" можна підтримати через Monobank. 

Зробити свій внесок у розвиток незалежної журналістики легко: відкрийте Monobank, перейдіть до розділу "Інші платежі" та натисніть "Благодійність", опісля оберіть "Українську правду" та задонатьте зручну для вас суму.

Реклама:

Таким чином ваш донат не тільки підсилює роботу редакції, але й дозволяє оперативно говорити про важливе, створювати нові матеріали з фронту, а також проводити важливі розслідування, що висвітлюють правду про події в Україні. 

Кожен внесок від небайдужих читачів допомагає продовжувати працювати над темами, які справді мають значення.

Підтримай УП, адже разом ми можемо більше!

ВІДЕО ДНЯ

Також ви можете долучитися до Клубу УП, щоб користуватися додатковими перевагами: club.pravda.com.ua

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Тонни боєприпасів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем

На Сумщині зафіксували повторне забруднення річки Сейм: причину з'ясовують

Рада підтримала збільшення податків у першому читанні

Консерватори у Німеччині визначилися із конкурентом Шольцу, щоб повалити його уряд

Фон дер Ляєн оголосила розподіл портфелів єврокомісарів: хто отримав ключовий для України

Росіяни вдарили по енергетичній системі Сум: в деяких мікрорайонах зникло світло та вода

Усі новини...
Останні новини
16:27
Визначилися суперники збірної України з пляжного футболу у кваліфікації до чемпіонату світу-2025
16:26
У Грузії прокоментували чутки про позбавлення безвізу як "покарання" від ЄС
16:18
"Тут усе гаразд": з'явилися нові подробиці про останні миті на борту затонулого "Титана"
16:13
Нацбанк знайшов порушення у діяльності 8 фінансових компаній
16:09
Тонни боєприпсів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем
16:08
Парламент Грузії ухвалив закони проти "ЛГБТ-пропаганди"
16:04
Армія РФ ударила по Харкову: постраждали 6 людей, серед них – 4 рятувальників
16:01
На початку року Залужний був проти наступу України на Курську область – Politico
15:59
відеоУ Румунії невідомий влаштував пожежу в будівлі парламенту, евакуювали 300 осіб
15:59
Вийшов трейлер фільму "БожеВільні" про радянську каральну психіатрію
Усі новини...
Реклама:
Реклама: