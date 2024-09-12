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У США працюють над тим, щоб послабити обмеження на використання Україною зброї в РФ – ЗМІ

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Четвер, 12 вересня 2024, 09:44
У США працюють над тим, щоб послабити обмеження на використання Україною зброї в РФ – ЗМІ

Білий дім фіналізує роботу над планом послаблення обмежень на використання Україною зброї, наданої США, для нанесення ударів по російській території.

Джерело: Politico з посиланням на західного посадовця і двох інших людей, знайомих з ходом обговорень, "Європейська правда"

Деталі: За словами одного з учасників дискусій, переговори проходили в тісному колі невеликої групи посадовців у Білому домі. 

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Деталі плану все ще узгоджують. Але офіційні особи у Вашингтоні, Лондоні та Києві останніми днями обговорювали розширення території всередині Росії, по якій Україна може завдати удару зброєю американського та британського виробництва. 

Вони також обговорювали, як запобігти новим транскордонним атакам з боку Росії – включно з тим, що США погодилися дозволити Україні використовувати британські ракети дальнього радіусу дії, які містять американські компоненти, для нанесення ударів по території Росії.

Нинішні переговори між Вашингтоном і Києвом знаменують собою значну зміну в тональності порівняно з тими, які дві країни вели на початку літа. Вони свідчать про те, що адміністрація Байдена, можливо, готова нарешті погодитися на прохання Києва дозволити українським військовим сильніше захищати себе і робити більш агресивні кроки всередині Росії.

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Протягом кількох місяців високопосадовці США чинили опір закликам Києва та інших європейських країн зняти всі обмеження на використання переданої американської далекобійної зброї для ураження території РФ.

Відповідаючи на запитання, чи зніме адміністрація обмеження на далекобійну зброю, Байден сказав журналістам у вівторок: "Ми працюємо над цим".

Розмови про це набули особливої гостроти в останні дні після того, як США підтвердили, що Іран успішно доставив балістичні ракети в Росію.

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