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На кордоні з Польщею можуть бути складнощі з перетином через ремонт дороги

Олексій Артемчук , Альона Мазуренко П'ятниця, 13 вересня 2024, 19:03

На контрольно-пропускному пункті "Медика-Шегині" можуть бути затримки з перетином кордону протягом двох місяців через ремонтні роботи з боку Польщі.

Джерело: Державна прикордонна служба, передає "Європейська правда".

Деталі: Як зазначили прикордонники, польська сторона в пункті пропуску Медика розпочала роботи з відновлення лакофарбового покриття металоконструкції одного з навісів. 

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За попередніми даними, роботи триватимуть до 12 листопада 2024 року.

У ДПСУ зазначили, що такі роботи можуть спричинити ускладнення руху та більш тривалий час очікування на напрямку руху для легкових транспортних засобів.

Прикордонники просять громадян врахувати інформацію та, за можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

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Раніше повідомляли, що Польщі знадобився додатковий місяць для ремонту залізниці, який почали влітку, тож обмеження маршруту деяких поїздів хелмського напрямку до станції Дорогуськ триватиме до 30 вересня.

Пересадка на станції Дорогуськ – вимушений тимчасовий крок, тож станція буде доступна лише для узгодженої пересадки між двома поїздами без можливості покинути станцію іншим видом транспорту. Ця опція збережеться на станції Хелм, через яку проїжджатиме пересадковий польський поїзд.

Також раніше повідомлялося, що 28 серпня Польща розпочала ремонт у пункті пропуску "Медика", який межує з українським КПП "Шегині", тому там можливе сповільнення руху транспорту.

кордонПольщаУкраїна
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