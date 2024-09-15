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Ворожі ударні БпЛА долетіли на захід України

Катерина ТищенкоНеділя, 15 вересня 2024, 23:03
Ворожі ударні БпЛА долетіли на захід України
"Шахед", ілюстрація Getty Images

У неділю ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників із північно-східного напрямку, згодом вони дісталися заходу України.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 20:16 Повітряні сили повідомили про ймовірний рух ударних БпЛА з Сумщини в напрямку Чернігівщини.

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Згодом загрозу ударних безпілотників оголосили на Харківщині, а потім – на Полтавщині.

Станом на 20:31 БпЛА продовжують рух: з Харківщини на Полтавщину, а з Сумщини – на Чернігівщину, південно-західним курсом.

О 20:53 загрозу застосування ударних безпілотників оголосили на Київщині.

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Станом на 20:01 БпЛА продовжують рух: із Чернігівщини на Київщину, на сході Полтавської області – західним курсом.

О 21:07 в Черкаській області оголошено загрозу застосування ударних БпЛА.

Станом на 21:20 БпЛА рухається на Бориспіль з північного сходу.

О 21:45 загрозу оголосили на Дніпропетровщині.

О 21:56 Повітряні сили повідомили про безпілотник на схід від Білої Церкви. Повітряну тривогу було оголошено у столиці.

Також загрозу застосування ударних БпЛА оголосили на Кіровоградщині.

О 22:10 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА з Київщини на Житомирщину.

О 22:35 тривогу оголосили на Вінничині.

О 22:55 загрозу ударних БпЛА оголосили на Рівненщині, а згодом – на Хмельниччині.

О 23:53 Повітряні сили попередили про рух ударних БпЛА в напрямку Волинської області з Рівненщини.

безпілотники
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