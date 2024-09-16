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Ворожі ударні БпЛА з вечора атакували Україну

Катерина Тищенко, Ольга Глущенко Понеділок, 16 вересня 2024, 02:22
Ворожі ударні БпЛА з вечора атакували Україну
"Шахед", ілюстрація Getty Images

У неділю ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників із північно-східного напрямку, згодом вони дісталися заходу України, кількома хвилями атакували Київщину.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 20:16 Повітряні сили повідомили про ймовірний рух ударних БпЛА з Сумщини в напрямку Чернігівщини.

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Згодом загрозу ударних безпілотників оголосили на Харківщині, а потім – на Полтавщині.

Станом на 20:31 БпЛА продовжують рух: з Харківщини на Полтавщину, а з Сумщини – на Чернігівщину, південно-західним курсом.

О 20:53 загрозу застосування ударних безпілотників оголосили на Київщині.

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Станом на 20:01 БпЛА продовжують рух: із Чернігівщини на Київщину, на сході Полтавської області – західним курсом.

О 21:07 в Черкаській області оголошено загрозу застосування ударних БпЛА.

Станом на 21:20 БпЛА рухається на Бориспіль з північного сходу.

О 21:45 загрозу оголосили на Дніпропетровщині.

О 21:56 Повітряні сили повідомили про безпілотник на схід від Білої Церкви. Повітряну тривогу було оголошено у столиці.

Також загрозу застосування ударних БпЛА оголосили на Кіровоградщині.

О 22:10 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА з Київщини на Житомирщину.

О 22:35 тривогу оголосили на Вінничині.

О 22:55 загрозу ударних БпЛА оголосили на Рівненщині, а згодом – на Хмельниччині.

О 23:53 Повітряні сили попередили про рух ударних БпЛА в напрямку Волинської області з Рівненщини.

Дослівно ПС о 00:09: "БпЛА на схід від Василькова".

00:12: "Васильків в укриття!"

00:53: "Нова група БпЛА на сході Дніпропетровської області, курс північно-західний.

БпЛА на Київщині на Обухів/Васильків з півдня".

1:18: "Чернігівська область загроза застосування ударних БпЛА".

1:21: "Хмельницька область загроза застосування ударних БпЛА".

1:44: "БпЛА на Київ з південного заходу".

1:57: "БпЛА на Дніпро зі сходу".

1:58: "БпЛА на Київ з півдня".

2:22: "Оновлення щодо руху ворожих ударних БпЛА:

1. БпЛА північніше Житомира курсом на схід;

2. БпЛА південніше Києва, небезпека для Українка/Обухів/Васильків/Фастів;

3. БпЛА на півдні Чернігівської області в західному напрямку;

4. БпЛА в районі Черкас, курс північно-західний".

2:56: "БпЛА на Бориспіль з півдня".

3:43: "БпЛА на Бровари".

Оновлено: О 5:10 у Києві та більшості областей, яким загрожували ворожі дрони, оголосили відбої повітряної тривоги.

О 6:30 відбій тривоги пролунав у Київській області.

безпілотникиРосіявійна
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