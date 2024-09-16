Повені в Центральній Європі: у Чехії повідомили про першу жертву

У Чехії підтвердили першу смерть внаслідок катастрофічних повеней, що почалися після екстремальних злив у низці країн Центральної Європи. Також зареєстровано сім повідомлень про зниклих безвісти з різних регіонів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Novinky

Деталі: У поліції в інтерв’ю 16 вересня підтвердили, що в районі міста Брунталь на північному сході одна людина втонула у річці Красовка.

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З тих, хто зник безвісти, троє їхали автомобілем, який опинився у потоці в районі Ліпова-Лазне.

Рятувальники опублікували відео порятунку трьох дітей віком 10-15 років у місті Броумов на північному сході, яких знесло водою і вони очікували допомоги, тримаючись за гілки дерева.

Ptáte se, čím nám můžete v těchto náročných dnech pomoct? Dbejte našich pokynů a neriskujte. Dnes jsme museli zachraňovat hned několik lidí. V Broumově to byly tři nezletilé osoby, které se dostaly do rozvodněného toku a držely se pouze větví stromu, dvě pak byly v péči @zzskhk. pic.twitter.com/cq8BfnuSYv РЕКЛАМА: September 15, 2024

Рятувальники показують кадри допомоги мешканцям багатьох населених пунктів у постраждалих регіонах.

Máme za sebou náročné dny a další nás čekají. Od pátku 13. do neděle 15. 9. zasahovaly jednotky v @hkregion u asi 1200 událostí. Za jeden víkend jsme tak zvládli sedminu toho, co za celý loňský rok. Během noci se situace z pohledu zásahové činnosti relativně uklidnila. pic.twitter.com/WSR3b2AIJ0 — HZS Královéhradeckého kraje (@hzskhk) September 16, 2024

В понеділок оголосили евакуацію мешканців району Пршивоз міста Острави, допускають евакуацію також у місті Крнов.

Від масштабних повеней потерпає і польська частина Сілезії, у Польщі відомо вже про двох загиблих.

Також у Польщі опублікували фото наслідків руйнувань від повені, яка затопила нижньосілезьке місто Льондек-Здруй біля кордону з Чехією.