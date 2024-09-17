Фон дер Ляєн оголосила розподіл портфелів єврокомісарів: хто отримав ключовий для України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, як планує розподілити портфелі єврокомісарів між кандидатами різних країн Євросоюзу.

Джерело: фон дер Ляєн на пресконференції у Брюсселі, цитує "Європейська правда"

Деталі: Президентка ЄК розповіла про визначену нею структуру Єврокомісії та розподіл посад віцепрезидентів і профільних єврокомісарів, серед яких декілька мають особливу вагу для України.

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Ключовий для України портфель єврокомісара з розширення отримала представниця Словенії Марта Кос, вона буде відповідати також за співпрацю зі східними сусідами ЄС.

"Вона продовжить роботу над підтримкою України, продовженням відбудови та підтримкою країн-кандидатів на шляху до вступу", – зазначила фон дер Ляєн.

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Представнику Словаччини (потенційно проблемної країни для України) Марошу Шефчовичу доручили новий портфель єврокомісара з торговельної та економічної безпеки, міжінституційних відносин та прозорості.

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Представник Латвії Валдіс Домбровскіс призначений єврокомісаром з питань економіки та продуктивності. Спершу були сподівання, що він може отримати портфель комісара з питань розширення.

Представник Литви, "друг України" Андрюс Кубілюс призначений на нову посаду комісара з питань оборони і космосу.

"Він працюватиме над розвитком "оборонного" союзу та підсиленням нашої інвестиційної та промислової спроможності", – зазначила фон дер Ляєн.

Представнику Угорщини Оліверу Варгеї, як і очікувалося, виділили маловпливову посаду комісара з питань охорони здоров’я і добробуту тварин.

Представник Польщі Пйотр Серафін стає комісаром з бюджету, протидії шахрайству та публічного адміністрування і буде доповідати напряму фон дер Ляєн. До його повноважень увійде, зокрема, підготовка наступного довгострокового бюджету ЄС.

Очільниця МЗС Бельгії Аджа Лябіб перейде до Єврокомісії і отримує посаду єврокомісара з підготовки до надзвичайних ситуацій та кризового реагування, суміщену з посадою комісара з питань рівності.

Представниця Хорватії Дубравка Шуїця отримала нову посаду єврокомісара у справах Середземномор’я (яку раніше прогнозували представнику Кіпру).

Єврокомісар від Нідерландів Вопке Хукстра отримує портфель відповідального за клімат і "чисту" економіку, а також буде займатися питаннями оподаткування.

Представник Чехії Йозеф Сікела буде відповідати за міжнародні партнерства ЄС.

Представник Кіпру Костас Кадіс стане єврокомісаром у справах риболовства та океанів.

Представниця Португалії Марія Луїс Альбукерке призначена комісаркою з фінансових послуг, заощаджень та "інвестиційного союзу".

Австрійцю Магнусу Брюннеру віддали портфель комісараз з внутрішніх справ та міграції

Представниця Швеції Єссіка Русвалль буде відповідальною за довкілля, водні ресурси і конкурентну "циклічну" економіку.

Представник Данії Дан Йоргенсен стає комісаром з енергетики і житлових питань.

Кандидатка від Болгарії Єкатерина Захарієва буде комісаркою з досліджень та інновацій.

Ірландець Майкл Макграт стане комісаром з демократії, судочинства і верховенства права.

Представник Греції Апостолос Ціцікостас буде опікуватися транспортом і туризмом.

Мальтієць Гленн Мікалефф (кандидатуру якого в кулуарах нібито критикували за майже відсутність досвіду) буде комісаром зі "справедливості між поколіннями", культури, молоді та спорту.

Про те, як готували новий склад Єврокомісії, "ЄвроПравда" розповідала у статті 26 "друзів" Урсули: хто керуватиме у Брюсселі наступні 5 років та на що розраховувати Україні.