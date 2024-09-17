Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Фон дер Ляєн оголосила розподіл портфелів єврокомісарів: хто отримав ключовий для України

Марія Ємець, Валентина РоманенкоВівторок, 17 вересня 2024, 12:31
Фон дер Ляєн оголосила розподіл портфелів єврокомісарів: хто отримав ключовий для України
фото з Х фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, як планує розподілити портфелі єврокомісарів між кандидатами різних країн Євросоюзу.

Джерело: фон дер Ляєн на пресконференції у Брюсселі, цитує "Європейська правда"

Деталі: Президентка ЄК розповіла про визначену нею структуру Єврокомісії та розподіл посад віцепрезидентів і профільних єврокомісарів, серед яких декілька мають особливу вагу для України.

Реклама:

Ключовий для України портфель єврокомісара з розширення отримала представниця Словенії Марта Кос, вона буде відповідати також за співпрацю зі східними сусідами ЄС.

"Вона продовжить роботу над підтримкою України, продовженням відбудови та підтримкою країн-кандидатів на шляху до вступу", – зазначила фон дер Ляєн.

 
Для збільшення - натисніть на зображення

Представнику Словаччини (потенційно проблемної країни для України) Марошу Шефчовичу доручили новий портфель єврокомісара з торговельної та економічної безпеки, міжінституційних відносин та прозорості. 

РЕКЛАМА:

Представник Латвії Валдіс Домбровскіс призначений єврокомісаром з питань економіки та продуктивності. Спершу були сподівання, що він може отримати портфель комісара з питань розширення. 

Представник Литви, "друг України" Андрюс Кубілюс призначений на нову посаду комісара з питань оборони і космосу. 

"Він працюватиме над розвитком "оборонного" союзу та підсиленням нашої інвестиційної та промислової спроможності", – зазначила фон дер Ляєн. 

Представнику Угорщини Оліверу Варгеї, як і очікувалося, виділили маловпливову посаду комісара з питань охорони здоров’я і добробуту тварин. 

Представник Польщі Пйотр Серафін стає комісаром з бюджету, протидії шахрайству та публічного адміністрування і буде доповідати напряму фон дер Ляєн. До його повноважень увійде, зокрема, підготовка наступного довгострокового бюджету ЄС. 

Очільниця МЗС Бельгії Аджа Лябіб перейде до Єврокомісії і отримує посаду єврокомісара з підготовки до надзвичайних ситуацій та кризового реагування, суміщену з посадою комісара з питань рівності.

Представниця Хорватії Дубравка Шуїця отримала нову посаду єврокомісара у справах Середземномор’я (яку раніше прогнозували представнику Кіпру). 

Єврокомісар від Нідерландів Вопке Хукстра отримує портфель відповідального за клімат і "чисту" економіку, а також буде займатися питаннями оподаткування. 

Представник Чехії Йозеф Сікела буде відповідати за міжнародні партнерства ЄС. 

Представник Кіпру Костас Кадіс стане єврокомісаром у справах риболовства та океанів. 

Представниця Португалії Марія Луїс Альбукерке призначена комісаркою з фінансових послуг, заощаджень та "інвестиційного союзу". 

Австрійцю Магнусу Брюннеру віддали портфель комісараз з внутрішніх справ та міграції 

Представниця Швеції Єссіка Русвалль буде відповідальною за довкілля, водні ресурси і конкурентну "циклічну" економіку. 

Представник Данії Дан Йоргенсен стає комісаром з енергетики і житлових питань.

Кандидатка від Болгарії Єкатерина Захарієва буде комісаркою з досліджень та інновацій. 

Ірландець Майкл Макграт стане комісаром з демократії, судочинства і верховенства права. 

Представник Греції Апостолос Ціцікостас буде опікуватися транспортом і туризмом.

Мальтієць Гленн Мікалефф (кандидатуру якого в кулуарах нібито критикували за майже відсутність досвіду) буде комісаром зі "справедливості між поколіннями", культури, молоді та спорту. 

Про те, як готували новий склад Єврокомісії, "ЄвроПравда" розповідала у статті 26 "друзів" Урсули: хто керуватиме у Брюсселі наступні 5 років та на що розраховувати Україні.

Єврокомісія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський про можливу відмову Байдена від Плану перемоги: Жахлива думка

У МЗС України попередили Лукашенка про наслідки його зустрічі з Пушиліним

З жовтня 2022 року росіяни завдали понад тисячу ударів по українській енергетиці

Трамп відмовився від других дебатів із Гарріс

інфографікаУ Києві утримується висока забрудненість повітря

71 "Шахед" збили уночі над Україною

Усі новини...
Єврокомісія
Shadow Report: оцінка боротьби з корупцією від громадськості та євроінтеграція
У ЄС обговорили опції, як гарантувати $50 млрд кредиту від росактивів для України
Politico: Фон дер Ляєн відклала публічне оголошення нового складу Єврокомісії
Останні новини
20:37
Повторне забруднення рухається по руслу річки Сейм – Міндовкілля
20:19
Росіяни обстріляли Краматорськ: 5 поранених, 16-річна дівчина у важкому стані
20:12
Партія Шольца випереджає ультраправих на земельних виборах у Бранденбурзі
19:47
Зеленський про можливу відмову Байдена від Плану перемоги: Жахлива думка
19:17
До ліквідації наслідків повені у Польщі залучені понад 23 тисячі військових
19:05
Жіноча збірна України перемогла Румунію на шаховій Олімпіаді, чоловіча поступилися Сербії
18:59
Президент Ізраїлю заперечив причетність країни до вибухів пейджерів і рацій у Лівані
18:40
Майбутній єврокомісар з питань оборони закликає до обов'язкових запасів боєприпасів
18:24
У понеділок відключень електроенергії не прогнозують
18:14
відеоНа Київщині чоловік стріляв з автомата в магазині: двоє поранених
Усі новини...
Реклама:
Реклама: