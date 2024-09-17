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В оточенні Трампа заявили про необхідність переговорів Вашингтона й Москви для припинення війни в Україні

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 17 вересня 2024, 18:10
В оточенні Трампа заявили про необхідність переговорів Вашингтона й Москви для припинення війни в Україні
Трамп. Фото - Getty Images

Син Дональда Трампа та один із ключових радників його кампанії, Дональд Трамп-молодший, а також незалежний екскандидат у президенти Роберт Кеннеді-молодший, що публічно підтримав Трампа, заявили про необхідність прямих переговорів Вашингтона й Москви для припинення війни в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на їхню колонку у виданні The Hill

Деталі: Аргумент Трампа-молодшого й Кеннеді-молодшого зводиться до того, що відсутність реакції Росії на перетин попередніх "червоних ліній" – від ударів по "території Росії" (включно з Кримом) до поставок F-16 – є "стриманістю" Кремля, а не проявом слабкості.

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"Яструби в адміністрації Байдена, здається, забули, що Росія – ядерна держава… Путін неодноразово давав зрозуміти, що Росія застосує ядерну зброю за крайніх обставин", – пишуть представники кампанії Трампа, нагадуючи слова Путіна про застосування ядерної зброї у відповідь на "загрозу територіальній цілісності" РФ.

Вони вважають, що в разі, якщо адміністрація Байдена вирішить дозволити далекобійні удари ракетами по цілях на території Росії, це спровокує ядерну війну.

"Між запуском американських ракет вглиб російської території і ядерним обміном не залишилося жодного кроку. Ближче до цієї межі вже не підійти. І заради чого? Щоб "послабити Росію"? Щоб контролювати українські корисні копалини? Жоден життєво важливий американський інтерес не стоїть на кону", – вважають Трамп і Кеннеді-молодші.

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Фактичні представники кампанії Трампа також вважають "абсурдною" думку, що російські війська можуть вторгнутись на територію країн НАТО, яку навела на президентських дебатах Камала Гарріс.

"По-перше, Росія ледве може вирвати кілька областей у України, яка аж ніяк не належить до великих європейських держав. По-друге, Росія з самого початку чітко визначила свої цілі війни – насамперед, нейтралітет України і зупинку розширення НАТО на схід", – такі аргументи вони пропонують на користь цієї позиції.

Під кінець вони закликають до "деескалації цього конфлікту" шляхом прямих переговорів США та Росії, нагадуючи про обіцянку Дональда Трампа "покласти край" війні в Україні до вступу на посаду в разі перемоги на виборах.

Зазначимо, що Дональд Трамп-молодший є одним із ключових радників кампанії батька, а Кеннеді-молодший, який призупинив свою виборчу кампанію на користь республіканця, є одним із членів його перехідної команди – тобто тієї, що перебиратиме справи в старої адміністрації в разі перемоги Трампа. Незрозуміло, в якій саме ролі вони написали свою колонку і наскільки вона відображає погляди Дональда Трампа.

Як відомо, сам Трамп місяцями у своїй виборчій кампанії повторює, що зможе ледь не за 24 години завершити війну в Україні. Експрезидент США говорив, що його "план" передбачає зокрема переговори з Володимиром Зеленським і Владіміром Путіним.

Нещодавно Трамп вкотре пообіцяв врегулювати війну дуже швидко – він сказав, що це треба зробити "з допомогою сили і мудрості".

Тим часом кандидат у віцепрезиденти США, напарник Дональда Трампа Джей Ді Венс виклав потенційний план завершення війни, заявивши, що він може включати створення "демілітаризованої зони" на українській території і відмову України від членства у НАТО.

Трамп
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