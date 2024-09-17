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У кількох областях оголошена повітряна тривога: росіяни запустили БпЛА

Тетяна ОлійникВівторок, 17 вересня 2024, 22:40
У кількох областях оголошена повітряна тривога: росіяни запустили БпЛА
Фото - Getty Images

Увечері 17 вересня російські війська запустили ударні БпЛА на територію України: в кількох областях оголосили повітряну тривогу.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 20:42 про загрозу застосування ударних БпЛА повідомили в Сумській області. О 20:45 тривога поширилась на Харківщину. 

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О 21:00 військові повідомили про БпЛА на і Сумщині курсом на Полтавщину.

О 22:19 про повітряну небезпеку повідомили у Черкаській і Кіровоградській області. Також є БпЛА на межі Херсонської і Миколаївської областей.

О 22:50 повідомили про БпЛА на Сумщині курсом на південь, один на півночі в районі кордону з РФ; БпЛА на Полтавщині поблизу Миргорода та на півночі в південному напрямку та "Шахеди" на Миколаївщині курсом на захід.

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Станом на 23:12 відомо про: 

  • БпЛА у Сумській області, південно-західному напрямку;
  • нову групу БпЛА на півночі Херсонській області в південно-західному напрямку;
  • БпЛА в центрі Полтавщини, курс західний;
  • БпЛА у Миколаївській області курсом на Одещину.

О 23:16 повідомили про загрозу для Чернігівщини.

О 23:23 стало відомо,  що "Шахед" перетнув межу Одещини та продовжує рух в напрямку Любашівки.

О 23:34 загроза поширилась на Черкащину.

О 23:38 повідомили, що БпЛА рухаються на межі Черкаської області, в напрямку Київщини та на півночі Одеської області курсом на Вінниччину. На Вінниччині оголосили повітряну тривогу.

О 23:46 про загрозу застосування ударних БпЛА оголосили на Київщині.

О 00:03 військові оновили напрямки руху безпілотників

  • "Шахеди" на заході Полтавщини,курс на схід Черкаської області!
  • "Шахеди" на півночі Харківщини, курс на південь!
  • "Шахеди" на сході Київської області, рухаються в напрямку Білої Церкви!
  • група "Шахедів" на сході і заході Миколаївщини, курс на захід!
  • "Шахеди" на півночі Одеської області, летять в напрямку перетину Вінниччини та Кіровоградщини!

О 00:16 у ПС повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у Кіровоградській області.

О 00:23 повітряники оновили рух безпілотників:

  • БпЛА в Київській області ,наближається до Білої Церкви, можлива робота ППО.
  • БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину.
  • БпЛА на межі Миколаївської та Одеської областей.

О 1:23 військові оновили напрямки руху безпілотників:

  • Група  "Шахедів" на  Миколаївщині. Курс північно-західний.
  • БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградських областей.
  • "Шахеди" на  Кіровоградщині, курс  в напрямку Черкащини.
  • "Шахед" на  Сумщині. Курс західний.

О 1:41 військові повідомили про рух "Шахеда" на Кропивницький. Решта ударних БпЛА розосереджені по Кіровоградській області.

О 2:00 стало відомо про "Шахеди" в центрі Кіровоградщини, курсом на північ!

Також "Шахеди" зафіксовано на Черкащині, курс на Смілу та на півдні курс на Умань! Можлива робота ППО.

повітряна тривогабезпілотники
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