У кількох областях оголошена повітряна тривога: росіяни запустили БпЛА

Увечері 17 вересня російські війська запустили ударні БпЛА на територію України: в кількох областях оголосили повітряну тривогу.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 20:42 про загрозу застосування ударних БпЛА повідомили в Сумській області. О 20:45 тривога поширилась на Харківщину.

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О 21:00 військові повідомили про БпЛА на і Сумщині курсом на Полтавщину.

О 22:19 про повітряну небезпеку повідомили у Черкаській і Кіровоградській області. Також є БпЛА на межі Херсонської і Миколаївської областей.

О 22:50 повідомили про БпЛА на Сумщині курсом на південь, один на півночі в районі кордону з РФ; БпЛА на Полтавщині поблизу Миргорода та на півночі в південному напрямку та "Шахеди" на Миколаївщині курсом на захід.

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Станом на 23:12 відомо про:

БпЛА у Сумській області, південно-західному напрямку;

нову групу БпЛА на півночі Херсонській області в південно-західному напрямку;

БпЛА в центрі Полтавщини, курс західний;

БпЛА у Миколаївській області курсом на Одещину.

О 23:16 повідомили про загрозу для Чернігівщини.

О 23:23 стало відомо, що "Шахед" перетнув межу Одещини та продовжує рух в напрямку Любашівки.

О 23:34 загроза поширилась на Черкащину.

О 23:38 повідомили, що БпЛА рухаються на межі Черкаської області, в напрямку Київщини та на півночі Одеської області курсом на Вінниччину. На Вінниччині оголосили повітряну тривогу.

О 23:46 про загрозу застосування ударних БпЛА оголосили на Київщині.

О 00:03 військові оновили напрямки руху безпілотників

"Шахеди" на заході Полтавщини,курс на схід Черкаської області!

"Шахеди" на півночі Харківщини, курс на південь!

"Шахеди" на сході Київської області, рухаються в напрямку Білої Церкви!

група "Шахедів" на сході і заході Миколаївщини, курс на захід!

"Шахеди" на півночі Одеської області, летять в напрямку перетину Вінниччини та Кіровоградщини!

О 00:16 у ПС повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у Кіровоградській області.

О 00:23 повітряники оновили рух безпілотників:

БпЛА в Київській області ,наближається до Білої Церкви, можлива робота ППО.

БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину.

БпЛА на межі Миколаївської та Одеської областей.

О 1:23 військові оновили напрямки руху безпілотників:

Група "Шахедів" на Миколаївщині. Курс північно-західний.

БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградських областей.

"Шахеди" на Кіровоградщині, курс в напрямку Черкащини.

"Шахед" на Сумщині. Курс західний.

О 1:41 військові повідомили про рух "Шахеда" на Кропивницький. Решта ударних БпЛА розосереджені по Кіровоградській області.

О 2:00 стало відомо про "Шахеди" в центрі Кіровоградщини, курсом на північ!

Також "Шахеди" зафіксовано на Черкащині, курс на Смілу та на півдні курс на Умань! Можлива робота ППО.