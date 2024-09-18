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В нескольких областях объявлена воздушная тревога: россияне запустили БпЛА

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивСреда, 18 сентября 2024, 06:40
В нескольких областях объявлена воздушная тревога: россияне запустили БпЛА
Фото - Getty Images

Вечером 17 сентября российские войска запустили ударные БпЛА на территорию Украины: в нескольких областях объявили воздушную тревогу.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 20:42 об угрозе применения ударных БПЛА сообщили в Сумской области. В 20:45 тревога распространилась на Харьковщину.

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В 21:00 военные сообщили о БПЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.

В 22:19 о воздушной опасности сообщили в Черкасской и Кировоградской области. Также есть БпЛА на границе Херсонской и Николаевской областей.

В 22:50 сообщили о БпЛА на Сумщине курсом на юг, один на севере в районе границы с РФ; БпЛА на Полтавщине вблизи Миргорода и на севере в южном направлении и "Шахеды" на Николаевщине курсом на запад.

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По состоянию на 23:12 известно о:

  • БпЛА в Сумской области, юго-западном направлении;
  • новую группу БпЛА на севере Херсонской области в юго-западном направлении;
  • БпЛА в центре Полтавщины, курс западный;
  • БпЛА в Николаевской области курсом на Одесскую область.

В 23:34 угроза распространилась на Черкасскую область.

В 23:38 сообщили, что БпЛА движутся на границе Черкасской области, в направлении Киевской области и на севере Одесской области курсом на Винницкую область. В Винницкой области объявили воздушную тревогу.

В 23:46 об угрозе применения ударных БпЛА объявили на Киевщине.

В 1:23 военные обновили направления движения беспилотников:

  • Группа "Шахедов" на Николаевщине. Курс северо-западный.
  • БпЛА на границе Николаевской и Кировоградских областей.
  • "Шахеды" на Кировоградщине, курс в направлении Черкасской области.
  • "Шахед" на Сумщине. Курс западный.

В 1:41 военные сообщили о движении "Шахеда" на Кропивницкий. Остальные ударные БпЛА рассредоточены по Кировоградской области.

В 2:00 стало известно о "Шахедах" в центре Кировоградщины, курсом на север!

Также "Шахеды" зафиксировано в Черкасской области, курс на Смелу и на юге курс на Умань! Возможна работа ПВО.

В 2.38 стало известно о "Шахедах" на юге Киевщины, курсом на север и беспилотниках на границе Черниговской и Полтавской областей.

В 2:55 в ВС сообщили о "Шахеде" в направлении Киева, возможна работа ПВО.

В 5:22 стало известно, что "Шахеды" с Полтавщины и Черниговщины летят курсом на Киевщину.

В 5:24 в Киевской и Черкасской областях возникла угроза применения ударных БпЛА.

В 6:36 Воздушные силы обновили направления движения "Шахедов":

  • "Шахеды" на юге Сумщины.  Курс на Полтавщину.
  • БпЛА на Полтавщине движутся в западном направлении.
  • "Шахед" в Черкасской области. Курс в южном направлении.
  • "Шахеды" на Киевщине и Житомирщине. Курс западный.

воздушная тревогабеспилотники
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