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Ракетний удар по Сумах: серед поранених 6 дітей – поліція уточнила наслідки

Ольга Глущенко , Ірина БалачукПонеділок, 2 вересня 2024, 08:48
Ракетний удар по Сумах: серед поранених 6 дітей – поліція уточнила наслідки
місце ракетного удару в Сумах, фото: поліція Сумської області

У поліції уточнили, що внаслідок російського ракетного удару по Сумах поранення отримали 13 людей, серед яких 4 дітей. Також руйнувань зазнав заклад освіти і щонайменше 5 багатоповерхівок.

Оновлено: Вранці 2 вересня у МВС повідомили, що кількість травмованих у Сумах зросла до 18, з них 6 – діти.

Джерело: Відділ комунікації поліції Сумської області

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Дослівно: "Руйнувань зазнав заклад освіти та щонайменше пʼять багатоповерхівок. На місці події працюють всі профільні служби, мешканцям пошкоджених будинків надають необхідну допомогу".

 
наслідки ракетного удару по Сумах
фото: поліція Сумської області

Деталі: У Нацполіції додали, що слідчі фіксують пошкодження та збирають докази воєнного злочину з боку армії держави-агресора. 

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Фото поліції 

Дослівно: "За цим фактом розпочате кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального Кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

 
Фото поліції 

Що передувало: Російські війська завдали ракетного удару по центру соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячому будинку в Сумах, було відомо про 13 постраждалих.

Сумиракетний удардіти
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