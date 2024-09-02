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У Києві виникли пожежі через падіння уламків, є потерпілий

Ольга Глущенко Понеділок, 2 вересня 2024, 05:50
У Києві виникли пожежі через падіння уламків, є потерпілий
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО FLICKR

Вранці 2 вересня у Києві та області працювала ППО, зафіксовані падіння уламків, спалахнули пожежі, є потерпілий.

Джерело: КМВА, КОВА, мер Києва Віталій Кличко

Дослівно КОВА: "Ракетна атака. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО".

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Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!"

Деталі: У Києві пролунали потужні вибухи.

Пряма мова Кличка: "Вибухи в місті. Виклик екстрених служб в Святошинський район. Прямують на місце".

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Попка: "Триває ракетний удар по Києву. В місті працює ППО. Зафіксовано падіння уламків в Святошинському районі. Інформація уточнюється".

Пряма мова Кличка: "Екстрені служби прямують на виклики в Голосіївський та Соломʼянський райони. Подробиці згодом".

"У Шевченківському районі, попередньо, падіння уламків. Медики оглядають одного потерпілого".

Пряма мова Попка: "Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі. За попередньою інформацією є пошкодження нежитлової забудови. Дані уточнюються.

В Святошинському р-ні - також уламки пошкодили нежитлові приміщення.

Оперативні служби слідують на місця пригод".

Пряма мова Кличка: "Виклик медиків також у Святошинський та Шевченківський райони. Всі служби прямують на місце".

Пряма мова Попка: "Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах.

Попередньо, є займання.

Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються".

Пряма мова Кличка: "У Святошинському районі падіння уламків ракети. Горять 4 автомобілі.

У Голосіївському районі палає нежитлове приміщення.

У Святошинському - попередньо, падіння уламків на складське приміщення.

Горить і в Шевченківському районі.

Усі служби працюють на місцях".

"У Голосіївському районі частково зруйнована котельня. Працюють аварійно-рятувальні служби".

"Частково пошкоджені скляні елементи входу на станцію метро "Святошин". Станція працює для пасажирів і як укриття. Також сталося загоряння МАФу поблизу станції метро".

КиївКиївська областьППО
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