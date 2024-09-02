У Києві виникли пожежі через падіння уламків, є потерпілий
Вранці 2 вересня у Києві та області працювала ППО, зафіксовані падіння уламків, спалахнули пожежі, є потерпілий.
Джерело: КМВА, КОВА, мер Києва Віталій Кличко
Дослівно КОВА: "Ракетна атака. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО".
Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!"
Деталі: У Києві пролунали потужні вибухи.
Пряма мова Кличка: "
Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі. За попередньою інформацією є пошкодження нежитлової забудови. Дані уточнюються.
В Святошинському р-ні - також уламки пошкодили нежитлові приміщення.
Оперативні служби слідують на місця пригод".
Пряма мова Кличка: "
У Святошинському районі падіння уламків ракети. Горять 4 автомобілі.
У Голосіївському районі палає нежитлове приміщення.
У Святошинському - попередньо, падіння уламків на складське приміщення.
Горить і в Шевченківському районі.
Усі служби працюють на місцях".
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