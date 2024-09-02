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Ізраїль звернувся до Росії за допомогою в звільненні заручників з Гази

Альона Мазуренко Понеділок, 2 вересня 2024, 09:59
Ізраїль звернувся до Росії за допомогою в звільненні заручників з Гази
Фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звернувся до Росії за допомогою, щоб РФ сприяла в укладенні угоди про звільнення заручників з Гази.

Джерело: Bloomberg

Дослівно: "Ізраїль звернувся до Росії за допомогою у досягненні прогресу в укладенні угоди про звільнення заручників з Гази, заявила канцелярія прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, в той час як зусилля США, Катару та Єгипту, спрямовані на забезпечення перемир'я з Хамасом, просуваються повільними темпами".

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Деталі: Повідомляється, що представник Нетаньяху повернувся в неділю вранці з Москви, де він обговорював питання заручників.

Уряд правителя РФ Володимира Путіна контактує з Хамасом щодо долі заручників, які мають російське громадянство.

Нагадаємо: 

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  • Ізраїль виявив у тунелі в Газі тіла шістьох заручників, які перебували у полоні ХАМАС, що викликало протести ізраїльтян та заплановані робочі страйки через нездатність врятувати заручників.
  • Близько 250 заручників були захоплені під час несподіваного вторгнення ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, яке спровокувало війну у відповідь Ізраїлю в Газі.

ІзраїльРосіяСектор Гази
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