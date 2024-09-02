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СБУ не мала зауважень щодо призначення скандального начштабу Сил безпілотних систем – нардеп

Ангеліна Страшкулич, Валентина РоманенкоПонеділок, 2 вересня 2024, 15:27
СБУ не мала зауважень щодо призначення скандального начштабу Сил безпілотних систем – нардеп
Роман Гладкий. Фото з wikipedia.org

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки розповів, що Служба безпеки України не мала зауважень щодо призначення скандального Романа Гладкого на посаду начальника штабу Командування Сил безпілотних систем. 

Джерело: секретар оборонного парламентського комітету Роман Костенко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "На сьогоднішньому (2 вересня) засіданні комітету ставили питання про призначення Гладкого на посаду начальника штабу Командування Сил безпілотних систем, зокрема, чи проводилися перевірки щодо нього. Головнокомандувач відповів, що Гладкий досвідчений, пройшов навчання в Канаді, а до цього був начальником штабу командування Військово-морських сил. Він пройшов усі перевірки. З боку СБУ зауважень не було. Тому його вирішили призначити". 

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Деталі: Крім того, Костенко повідомив, що командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський під час онлайн-включення на засідання сказав, що вважає Гладкого професійною людиною і не має до нього жодних питань.

Водночас, за словами депутата, головнокомандувач запропонував провести додаткові перевірки щодо Гладкого. Костенко зазначив, що комітет ухвалив рішення спрямувати запит на Службу безпеки України для розʼяснення ситуації. 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Нещодавно начальником штабу Командування Сил безпілотних систем призначили Романа Гладкого. Це викликало обурення користувачів соцмережі і спровокувало скандал.
  • Зокрема, аналітичний проєкт DeepState написав, що  Гладкий – підозрюваний у держзраді, шпигунстві та корупції. Його дружина має російське громадянство, а донька у спортивних змаганнях представляла РФ.
  • В Збройних силах України звинувачення заперечили.

арміяСБУ
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