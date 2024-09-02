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15 людей постраждали від російського удару КАБами по Харкову й Руській Лозовій

Анастасія ПроцПонеділок, 2 вересня 2024, 17:30
15 людей постраждали від російського удару КАБами по Харкову й Руській Лозовій
ФОТО: ОЧІЛЬНИК ХАРКІВСЬКОЇ ОВА ОЛЕГ СИНЄГУБОВ

2 вересня російські окупанти скинули керовану авіаційну бомбу на Руську Лозову Харківської області та вдарили по Харкову авіабомбами ФАБ-500, внаслідок атаки постраждали 15 людей.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов, очільник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, Харківська обласна прокуратура

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти вдарили КАБом по Руській Лозовій. Пошкоджене приватне домоволодіння. За попередніми даними, є один постраждалий. Інформація оновлюється".

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Деталі: Синєгубов додав, що окупанти також влучили у Київський район Харкова. 

"На цю хвилину - без постраждалих. Пошкоджено автомобіль. Огляд триває", – додав очільник ОВА.

Згодом мер міста Ігор Терехов написав, що внаслідок обстрілу Київського району постраждали четверо жінок. Також Синєгубов повідомив про загоряння гаражів у районі удару. 

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фото: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

За словами очільник Дергачівської МВА, внаслідок удару по Руській Лозовій 68-річний чоловік зазнав уламкових поранень. Наразі його стан стабільний, медики надають постраждалому необхідну допомогу. Також пошкоджено щонайменше одне приватне домоволодіння

Оновлено: О 15.58 мер Харкова написав, що обстріл прийшовся по району щільної житлової забудови.

 
фото: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Терехова: "На місці одного з прильотів горять гаражі, у навколишніх будинках вибиті шибки, пошкоджено теплотрасу. На місці працюють усі відповідні служби. Місця потраплянь ворожих КАБів обстежуються".

Деталі: Через кілька хвилин Терехов написав, що вже відомо про 5 постраждалих внаслідок обстрілу Київського району. Також росіяни пошкодили обʼєкт спортивної інфраструктури.

 
фото: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

О 16.23 очільник ОВА додав, що у Харкові два російських КАБи влучили у гаражний кооператив, який розташований біля житлових будинків у Київському районі. На місці влучання спалахнула пожежа.

"Ще влучання зафіксоване на території одного з вишів. 5 потерпілих. Огляд триває", – написав Синєгубов.

 
фото: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов
 
фото: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Згодом керівник Харківської обласної адміністрації повідомив вже про 7 поранених у Харкові: "Жінка 60 років та чоловік 40 років - у важкому стані. Ще 5 жінок - у середньому стані".

Оновлено о 17.16: Синєгубов написав, що кількість поранених через російську атаку на Харків зросла до 11. 

Пізніше очільник ОВА заявив вже про 13 постраждалих у місті.

Оновлено: О 20.01 Харківська обласна прокуратура повідомила, що Росія вдарила по Харкову авіабомбами ФАБ-500 з модулем УМПК. Внаслідок атаки на місто постраждали 14 людей. Також загарбники пошкодили гаражний кооператив, автомобілі, корпуси закладу вищої освіти, басейний комплекс, адміністративну будівлю спортивного клубу. Стались пожежі за різними адресами.

Нагадаємо: 

Харківська областьХарків
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