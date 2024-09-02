15 людей постраждали від російського удару КАБами по Харкову й Руській Лозовій

2 вересня російські окупанти скинули керовану авіаційну бомбу на Руську Лозову Харківської області та вдарили по Харкову авіабомбами ФАБ-500, внаслідок атаки постраждали 15 людей.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов, очільник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, Харківська обласна прокуратура

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти вдарили КАБом по Руській Лозовій. Пошкоджене приватне домоволодіння. За попередніми даними, є один постраждалий. Інформація оновлюється".

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Деталі: Синєгубов додав, що окупанти також влучили у Київський район Харкова.

"На цю хвилину - без постраждалих. Пошкоджено автомобіль. Огляд триває", – додав очільник ОВА.

Згодом мер міста Ігор Терехов написав, що внаслідок обстрілу Київського району постраждали четверо жінок. Також Синєгубов повідомив про загоряння гаражів у районі удару.

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фото: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

За словами очільник Дергачівської МВА, внаслідок удару по Руській Лозовій 68-річний чоловік зазнав уламкових поранень. Наразі його стан стабільний, медики надають постраждалому необхідну допомогу. Також пошкоджено щонайменше одне приватне домоволодіння

Оновлено: О 15.58 мер Харкова написав, що обстріл прийшовся по району щільної житлової забудови.

фото: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Терехова: "На місці одного з прильотів горять гаражі, у навколишніх будинках вибиті шибки, пошкоджено теплотрасу. На місці працюють усі відповідні служби. Місця потраплянь ворожих КАБів обстежуються".

Деталі: Через кілька хвилин Терехов написав, що вже відомо про 5 постраждалих внаслідок обстрілу Київського району. Також росіяни пошкодили обʼєкт спортивної інфраструктури.

фото: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

О 16.23 очільник ОВА додав, що у Харкові два російських КАБи влучили у гаражний кооператив, який розташований біля житлових будинків у Київському районі. На місці влучання спалахнула пожежа.

"Ще влучання зафіксоване на території одного з вишів. 5 потерпілих. Огляд триває", – написав Синєгубов.

фото: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

фото: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Згодом керівник Харківської обласної адміністрації повідомив вже про 7 поранених у Харкові: "Жінка 60 років та чоловік 40 років - у важкому стані. Ще 5 жінок - у середньому стані".

Оновлено о 17.16: Синєгубов написав, що кількість поранених через російську атаку на Харків зросла до 11.

Пізніше очільник ОВА заявив вже про 13 постраждалих у місті.

Оновлено: О 20.01 Харківська обласна прокуратура повідомила, що Росія вдарила по Харкову авіабомбами ФАБ-500 з модулем УМПК. Внаслідок атаки на місто постраждали 14 людей. Також загарбники пошкодили гаражний кооператив, автомобілі, корпуси закладу вищої освіти, басейний комплекс, адміністративну будівлю спортивного клубу. Стались пожежі за різними адресами.

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