Армія РФ двічі атакувала Куп’янськ: загинули дві жінки

2 вересня російські військові двічі атакували місто Купʼянськ Харківської області, внаслідок чого загинули дві жінки 65 та 78 років.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура

Дослівно прокуратура: "За даними слідства, вранці 2 вересня війська РФ обстріляли м. Купʼянськ: загинула 65-річна жінка. Вже о 16:00 ворог знову вдарив по місту".

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фото: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Внаслідок повторного удару по місту загинула 78-річна жінка. Також загарбники пошкодили будинок.

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