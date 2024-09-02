Армія РФ двічі атакувала Куп’янськ: загинули дві жінки
Понеділок, 2 вересня 2024, 17:47
2 вересня російські військові двічі атакували місто Купʼянськ Харківської області, внаслідок чого загинули дві жінки 65 та 78 років.
Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура
Дослівно прокуратура: "За даними слідства, вранці 2 вересня війська РФ обстріляли м. Купʼянськ: загинула 65-річна жінка. Вже о 16:00 ворог знову вдарив по місту".
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Деталі: Внаслідок повторного удару по місту загинула 78-річна жінка. Також загарбники пошкодили будинок.
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