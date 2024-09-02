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Блогеру Слобоженку, який ухилився від сплати 200 млн податків, обрали запобіжний захід

Анастасія ПроцПонеділок, 2 вересня 2024, 19:14
Блогеру Слобоженку, який ухилився від сплати 200 млн податків, обрали запобіжний захід
Слобоженко. фото з відкритого доступу

Суд обрав запобіжний захід  — тримання під вартою блогеру-арбітражнику і герою розслідування УП Олександру Слобоженку, який ухилився від сплати 213 млн грн податків.

Джерело: Офіс генерально прокурора, БЕБ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно ОГП: "За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора відомому столичному блогеру суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі він перебуває у розшуку".

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Деталі: За даними УП, йдеться про блогера Олександра Слобоженка, який свого часу був героєм розслідування "Української правди" "Слобоженко і компанія. Історія відпочинку столичної молоді під час мобілізації".

Зазначається, що довіреній особі арбітражника суд змінив раніше обраний запобіжний захід на тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 45 млн 420 тис. грн. Спільника Слобоженка взяли під варту в залі суду.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • 16 серпня детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру блогеру Слобоженку в ухиленні від сплати понад на суму понад 200 млн грн податків.
  • У кримінальному провадженні було проведено низку обшуків та експертиз. Наразі детективи БЕБ арештували 8 транспортних засобів - серед яких елітні супер/спорт кари, квартири та нерухомість в столиці.
  • 21 серпня блогера, який перебуває у розшуку, бачили у Варшаві. Відео, на якому Слобоженко з двома друзями іде коло готелю Puro у столиці Польщі, УП надав один із читачів.

БЕБпрокуратуракорупція
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