Блогеру Слобоженку, який ухилився від сплати 200 млн податків, обрали запобіжний захід

Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою блогеру-арбітражнику і герою розслідування УП Олександру Слобоженку, який ухилився від сплати 213 млн грн податків.

Джерело: Офіс генерально прокурора, БЕБ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно ОГП: "За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора відомому столичному блогеру суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі він перебуває у розшуку".

Реклама:

Деталі: За даними УП, йдеться про блогера Олександра Слобоженка, який свого часу був героєм розслідування "Української правди" "Слобоженко і компанія. Історія відпочинку столичної молоді під час мобілізації".

Зазначається, що довіреній особі арбітражника суд змінив раніше обраний запобіжний захід на тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 45 млн 420 тис. грн. Спільника Слобоженка взяли під варту в залі суду.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: