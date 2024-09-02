Блогеру Слобоженку, який ухилився від сплати 200 млн податків, обрали запобіжний захід
Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою блогеру-арбітражнику і герою розслідування УП Олександру Слобоженку, який ухилився від сплати 213 млн грн податків.
Джерело: Офіс генерально прокурора, БЕБ, співрозмовник УП в правоохоронних органах
Дослівно ОГП: "За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора відомому столичному блогеру суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі він перебуває у розшуку".
Деталі: За даними УП, йдеться про блогера Олександра Слобоженка, який свого часу був героєм розслідування "Української правди" "Слобоженко і компанія. Історія відпочинку столичної молоді під час мобілізації".
Зазначається, що довіреній особі арбітражника суд змінив раніше обраний запобіжний захід на тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 45 млн 420 тис. грн. Спільника Слобоженка взяли під варту в залі суду.
Нагадаємо:
- 16 серпня детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру блогеру Слобоженку в ухиленні від сплати понад на суму понад 200 млн грн податків.
- У кримінальному провадженні було проведено низку обшуків та експертиз. Наразі детективи БЕБ арештували 8 транспортних засобів - серед яких елітні супер/спорт кари, квартири та нерухомість в столиці.
- 21 серпня блогера, який перебуває у розшуку, бачили у Варшаві. Відео, на якому Слобоженко з двома друзями іде коло готелю Puro у столиці Польщі, УП надав один із читачів.