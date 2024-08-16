Блогер та герой розслідування УП Слобоженко ухилився від сплати 200 млн податків. Його майно арештували

Детективи Бюро економічної безпеки викрили компанію відомого блогера-арбітражника в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Джерело: БЕБ

Деталі: За даними УП, йдеться про блогера Олександра Слобоженка, який свого часу був героєм розслідування "Української правди" "Слобоженко і компанія. Історія відпочинку столичної молоді під час мобілізації".

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Слідством встановлено, що підозрюваний залучив до своєї діяльності декількох осіб серед знайомих та тих, які мають спеціальні знання в галузі інформаційних технологій, для отримання незаконних прибутків від роботи в мережі Інтернет.

У 2020 році він заснував та організував діяльність комерційної структури, створив вебресурс та згодом зареєстрував торгову марку.

Компанія здійснювала арбітраж Інтернет-трафіку (аффілейт маркетинг) - рекламування в Інтернеті, соціальних мережах товарів, послуг третіх осіб переважно з індустрії "gambling" (ринок онлайн казино, азартних ігор), "dating" (ринок онлайн сервісів для віртуальних знайомств), "betting" (ринок онлайн ставок, букмекерських організацій), "nutra" (онлайн ринок товарів для краси та здоров’я) тощо.

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Аби приховати доходи та ухилитись від сплати податків і зборів компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платника податків в органах ДПС України, трудові договори з працівниками не укладалися.

Окрім того, Слобоженко запровадив механізм отримання власних доходів, у тому числі від надання послуг шляхом переведення коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та довірених осіб, з подальшим їх обміном в готівку, яку отримували в пунктах обміну валют.

Таким чином керівник компанії отримав доходи, які за офіційним курсом НБУ на той час були еквівалентні понад 1 млрд грн. Вони не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися.

Такі дії призвели до фактичного ненадходження до бюджету держави понад 213 млн грн податків.

Надалі підозрюваний легалізував кошти одержані злочинним шляхом. Зокрема придбав низку об’єктів нерухомості та елітні транспортні засоби.

У кримінальному провадженні було проведено низку обшуків та експертиз. Наразі детективи БЕБ арештували 8 транспортних засобів - серед яких елітні супер/спорт кари, квартири та нерухомість в столиці.