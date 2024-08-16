Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Блогер та герой розслідування УП Слобоженко ухилився від сплати 200 млн податків. Його майно арештували

Роман ПетренкоП'ятниця, 16 серпня 2024, 14:59
Блогер та герой розслідування УП Слобоженко ухилився від сплати 200 млн податків. Його майно арештували
блогер слобоженко, фото: БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки викрили компанію відомого блогера-арбітражника в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Джерело: БЕБ

Деталі: За даними УП, йдеться про блогера Олександра Слобоженка, який свого часу був героєм розслідування "Української правди" "Слобоженко і компанія. Історія відпочинку столичної молоді під час мобілізації".

Реклама:

Слідством встановлено, що підозрюваний залучив до своєї діяльності декількох осіб серед знайомих та тих, які мають спеціальні знання в галузі інформаційних технологій, для отримання незаконних прибутків від роботи в мережі Інтернет.

У 2020 році він заснував та організував діяльність комерційної структури, створив вебресурс та згодом зареєстрував торгову марку. 

Компанія здійснювала арбітраж Інтернет-трафіку (аффілейт маркетинг) - рекламування в Інтернеті, соціальних мережах товарів, послуг третіх осіб переважно з індустрії "gambling" (ринок онлайн казино, азартних ігор), "dating" (ринок онлайн сервісів для віртуальних знайомств), "betting" (ринок онлайн ставок, букмекерських організацій), "nutra" (онлайн ринок товарів для краси та здоров’я) тощо.

ВІДЕО ДНЯ

Аби приховати доходи та ухилитись від сплати податків і зборів компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платника податків в органах ДПС України, трудові договори з працівниками не укладалися. 

Окрім того, Слобоженко запровадив механізм отримання власних доходів, у тому числі від надання послуг шляхом переведення коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та довірених осіб, з подальшим їх обміном в готівку, яку отримували в пунктах обміну валют.

Таким чином керівник компанії отримав доходи, які за офіційним курсом НБУ на той час були еквівалентні понад 1 млрд грн. Вони не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися.

Такі дії призвели до фактичного ненадходження до бюджету держави понад 213 млн грн податків.

Надалі підозрюваний легалізував кошти одержані злочинним шляхом. Зокрема придбав низку об’єктів нерухомості та елітні транспортні засоби.

У кримінальному провадженні було проведено низку обшуків та експертиз. Наразі детективи БЕБ арештували 8 транспортних засобів - серед яких елітні супер/спорт кари, квартири та нерухомість в столиці.

Бюро економічної безпекишахрайство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Опитування: 76% українців переконані, що росіяни не сприймають Україну як незалежну державу

Аеродром на Волгоградщині РФ атакували дрони СБУ та ССО: уражено склади з КАБами та паливом – джерело

Посольство США попередило про можливі удари РФ по об'єктах України перед Днем незалежності

ISW: Кремль розпочав інфокампанію, щоб применшити значення втрати Курщини

Центр радіозв'язку, аеропорт та авіабаза – Буданов розповів про цілі дронів у Росії

"Динамо" програло "Зальцбургу" в першому матчі плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

Усі новини...
Бюро економічної безпеки
Рада відправила Резнікова у відставку
У БЕБ кажуть, що звільнили співробітника, причетного до розкрадання
Бюро економбезпеки запрацює повноцінно: Рада ухвалила закон
Останні новини
13:19
Спека, місцями – гроза: синоптики дали прогноз на найближчі дні
13:19
відеоДесантники 46 ОАеМБр відбили 3 штурми і знищили багато техніки ворога
13:17
Рада впровадила європейські митні норми і наблизила до нового Митного кодексу
13:06
Голова МАГАТЕ планує відвідати Курську АЕС
13:04
У Росії порушили справи проти американських, італійських та українських журналістів, які відвідали Суджу
12:58
Схвалення Росії і Путіна у Болгарії значно знизилося
12:54
Опитування: 76% українців переконані, що росіяни не сприймають Україну як незалежну державу
12:46
футбол"Кривбас" – "Бетіс": анонс матчу плейоф Ліги конференцій УЄФА
12:45
В Україні продовжує зростати споживання електроенергії
12:40
відео"Годують гидотою, в палаті грибок": боєць оголосив голодування через умови в лікарні Одеси
Усі новини...
Реклама:
Реклама: