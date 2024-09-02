У Києві сапери вилучили уламки російської крилатої ракети
Понеділок, 2 вересня 2024, 20:52
Сапери 2 вересня вилучили в Києві уламки крилатої ракети Х-101, які залишились внаслідок російського ракетного удару.
Джерело: пресслужба ДСНС
Дослівно: "На місці події сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили безпечні залишки російської стратегічної крилатої ракети Х-101 класу "повітря – земля"".
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Що передувало:
Вранці 2 вересня росіяни здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши понад 10 крилатих ракет, близько десятка балістичних та ударний безпілотник.