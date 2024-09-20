ISW: Кремль нарощує випуск безпілотників у спробах показати компенсацію наслідків війни

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, Кремль нарощує виробництво безпілотників на тлі зусиль показати компенсацію соціальних та економічних наслідків війни в Україні.

Джерело: ISW

Дослівно: "Кремль продовжує сигналізувати про свою прихильність до вдосконалення російських операцій з використанням безпілотників в Україні та можливостей виробництва безпілотників на тлі зусиль, спрямованих на компенсацію соціальних та економічних наслідків тривалої російської війни".

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Деталі: Правитель Росії Володимир Путін зустрівся з Військово-промисловою комісією Росії 19 вересня і обговорив поточні зусилля зі збільшення виробництва російських безпілотників.

Він визнав, що безпілотники є невід'ємною частиною сучасної війни, і що війна Росії в Україні ще більше підтвердила цю оцінку.

Путін заявив, що російські компанії поставили російським військам близько 140 000 безпілотників у 2023 році, і стверджував, що Росія планує збільшити виробництво безпілотників у десять разів (до 1,4 мільйона безпілотників) у 2024 році.

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Правитель Кремля підкреслив, що Росія повинна "послідовно" нарощувати свої можливості з виробництва безпілотників і підвищувати ефективність БпЛА російського виробництва, щоб задовольнити потреби російських військових.

Він також високо оцінив російські приватні ініціативи з виробництва безпілотників.

Путін зазначив, що приватні безпілотники не "поступаються" безпілотникам, виробленим державними оборонними компаніями, і що Міністерство оборони Росії нібито ретельно випробовує всі моделі дронів перед тим, як передати їх російським військам на фронт.

Розслідування DW, однак, виявило докази того, що деякі російські нерегулярні сили можуть випробовувати нещодавно розроблені безпілотники під час ударів по українському цивільному населенню, можливо, для прискорення випробувань.

Експерти додають, що російські блогери постійно скаржаться на низьку якість державних безпілотників і часто хвалять приватні ініціативи з виробництва БпЛА, називаючи їх ефективнішими.

Дослівно: "Заяви Путіна про те, що Росія планує збільшити виробництво безпілотників до 1,4 мільйона одиниць у 2024 році, є дещо нижчими, ніж заплановані темпи виробництва безпілотників в Україні у 2024 році.

Заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Ганна Гвоздяр у березні 2024 року зазначила, що Україна має намір виробити два мільйони безпілотників у 2024 році, а українські чиновники неодноразово підкреслювали, що Україна надає пріоритет модернізації та постійній розробці нових безпілотників для задоволення потреб українських військовослужбовців".

Ключові висновки ISW за 19 вересня: