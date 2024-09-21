Ворожі "Шахеди" залетіли з півночі й півдня
У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників типу "Шахед" з Сумської області.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі:. О 20:28 Повітряні сили повідомили про роботу ППО по ударному БпЛА.
Згодом вони повідомили, що "Шахеди" на Сумщині рухаються на захід.
О 21:01 загрозу застосування ударних БпЛА було оголошено на Полтавщині.
Станом на 21:16 "Шахеди" на Полтавщині рухаються на південь.
О 22:08 загрозу застосування ударних безпілотників оголосили в Кіровоградській та Черкаській областях, а згодом – у Харківській.
О 22:33 таку загрозу було оголошено на Чернігівщині.
О 22:41 Повітряні сили повідомили про перші ударні безпілотники з півдня – тривогу оголосили на Херсонщині та Миколаївщині.
Станом на 23:10: Київська область – загроза застосування ударних БпЛА.
"Шахеди" на Миколаївщині – курсом на південний захід.
"Шахеди" з Черкаської області – на Київщину.
"Шахеди" на Полтавщині – курс південно-західний.
О 23:17 загрозу ударних безпілотників було оголошено в Донецькій та Дніпропетровській областях.
Станом на 23:21: Нова група "Шахедів" на межі Херсонської та Миколаївської областей.
"Шахеди" на півдні Сумщини – курс південно- західний.
Станом на 23:39:
БпЛА на Чернігівщині курсом на північ. БпЛА на Сумщині, курс південно-західний. БпЛА на Полтавщині курсом на південь. БпЛА на Черкащині та Кіровоградщині, курс західний. БпЛА на півдні Херсонщини та вздовж Миколаївщини, курсом північно-західним.
О 23:53 повітряну тривогу оголосили в Києві. Повітряні сили повідомили про БпЛА на Київщині в напрямку Броварів і можливу роботу ППО.
О 00:07 Повітряні сили оновили траєкторію руху безпілотників:
- Київська область - облітає Київ зі сторони Броварів .
- "Шахеди" на Миколаївщині курсом на південний захід.
- "Шахеди"в Черкаській області курс західний.
- "Шахеди"в Кіровоградській області курс північно-західний.
- "Шахеди"на Полтавщині розосереджені по всій області курс південно-західний.
О 00:10 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Житомирській та Вінницькій областях.