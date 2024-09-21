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Ворожі "Шахеди" залетіли з півночі й півдня

Катерина ТищенкоСубота, 21 вересня 2024, 22:43
Ворожі Шахеди залетіли з півночі й півдня
ілюстрація Getty Images

У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників типу "Шахед" з Сумської області.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі:. О 20:28 Повітряні сили повідомили про роботу ППО по ударному БпЛА.

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Згодом вони повідомили, що "Шахеди" на Сумщині рухаються на захід.

О 21:01 загрозу застосування ударних БпЛА було оголошено на Полтавщині.

Станом на 21:16 "Шахеди" на Полтавщині рухаються на південь.

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О 22:08 загрозу застосування ударних безпілотників оголосили в Кіровоградській та Черкаській областях, а згодом – у Харківській.

О 22:33 таку загрозу було оголошено на Чернігівщині.

О 22:41 Повітряні сили повідомили про перші ударні безпілотники з півдня – тривогу оголосили на Херсонщині та Миколаївщині.

Станом на 23:10: Київська область – загроза застосування ударних БпЛА.
"Шахеди" на Миколаївщині – курсом на південний захід.
"Шахеди" з Черкаської області – на Київщину.
"Шахеди" на Полтавщині – курс південно-західний.

О 23:17 загрозу ударних безпілотників було оголошено в Донецькій та Дніпропетровській областях.

Станом на 23:21: Нова група "Шахедів" на межі Херсонської та Миколаївської областей.
"Шахеди" на півдні Сумщини – курс південно- західний.

Станом на 23:39:

БпЛА на Чернігівщині курсом на північ. БпЛА на Сумщині, курс південно-західний. БпЛА на Полтавщині курсом на південь. БпЛА на Черкащині та Кіровоградщині, курс західний. БпЛА на півдні Херсонщини та вздовж Миколаївщини, курсом північно-західним.

О 23:53 повітряну тривогу оголосили в Києві. Повітряні сили повідомили про БпЛА на Київщині в напрямку Броварів і можливу роботу ППО.

О 00:07 Повітряні сили оновили траєкторію руху безпілотників: 

  • Київська область - облітає Київ зі сторони Броварів .
  • "Шахеди" на Миколаївщині курсом на південний захід.
  • "Шахеди"в Черкаській області курс західний.
  • "Шахеди"в Кіровоградській області курс північно-західний.
  • "Шахеди"на Полтавщині розосереджені по всій області курс південно-західний.

О 00:10 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Житомирській та Вінницькій областях.

безпілотники
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