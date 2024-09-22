Ворожі "Шахеди" залетіли з півночі й півдня
У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників типу "Шахед" з Сумської області.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі:. О 20:28 Повітряні сили повідомили про роботу ППО по ударному БпЛА.
Згодом вони повідомили, що "Шахеди" на Сумщині рухаються на захід.
О 21:01 загрозу застосування ударних БпЛА було оголошено на Полтавщині.
Станом на 21:16 "Шахеди" на Полтавщині рухаються на південь.
О 22:08 загрозу застосування ударних безпілотників оголосили в Кіровоградській та Черкаській областях, а згодом – у Харківській.
О 22:33 таку загрозу було оголошено на Чернігівщині.
О 22:41 Повітряні сили повідомили про перші ударні безпілотники з півдня – тривогу оголосили на Херсонщині та Миколаївщині.
Станом на 23:10: Київська область – загроза застосування ударних БпЛА.
"Шахеди" на Миколаївщині – курсом на південний захід.
"Шахеди" з Черкаської області – на Київщину.
"Шахеди" на Полтавщині – курс південно-західний.
О 23:17 загрозу ударних безпілотників було оголошено в Донецькій та Дніпропетровській областях.
Станом на 23:21: Нова група "Шахедів" на межі Херсонської та Миколаївської областей.
"Шахеди" на півдні Сумщини – курс південно- західний.
Станом на 23:39:
БпЛА на Чернігівщині курсом на північ. БпЛА на Сумщині, курс південно-західний. БпЛА на Полтавщині курсом на південь. БпЛА на Черкащині та Кіровоградщині, курс західний. БпЛА на півдні Херсонщини та вздовж Миколаївщини, курсом північно-західним.
О 23:53 повітряну тривогу оголосили в Києві. Повітряні сили повідомили про БпЛА на Київщині в напрямку Броварів і можливу роботу ППО.
О 00:07 Повітряні сили оновили траєкторію руху безпілотників:
- Київська область - облітає Київ зі сторони Броварів .
- "Шахеди" на Миколаївщині курсом на південний захід.
- "Шахеди"в Черкаській області курс західний.
- "Шахеди"в Кіровоградській області курс північно-західний.
- "Шахеди"на Полтавщині розосереджені по всій області курс південно-західний.
О 00:10 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Житомирській та Вінницькій областях.
О 1:00 загроза застосування ударних БпЛА виникла в Одеській області.
О 1:06 ударні безпілотники прилетіли у Хмельницьку область.
О 2:13 військові оновили місця перебування безпілотників:
- "Шахеди" на півдні Сумщини - курсом на південь .
- "Шахеди" на Черкащині курсом на північ.
- "Шахеди" в Вінницькій області курс західний.
- "Шахеди" на Житомирщині курс північно- західний.
- "Шахеди" в центрі Полтавщини курс на південь.
- "Шахеди" в Хмельницькій області на півдні курс західний.
- "Шахеди" на Кіровоградщині курс північний в напрямку Кременчука.
- "Шахед" на Київщині в районі Білої Церкви.
О 2:44 Повітряні сили повідомили про можливу роботу ППО у Старокостянтинові Хмельницької області та районі Черкас.
О 2:49 військові попередили про можливу роботу ППО то БпЛА у Вінниці.
О 2:57 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Чернігівській області.
О 3.02 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Рівненській області.
О 3:04 у ПС зафіксували швидкісну ціль на Харківщину. О 3:08 повідомили про ракетну небезпеку на Харківщині.
О 3:31 військові повідомили про БпЛА у Хмельницькій області, в районі Старокостянтинова можлива робота ППО.
О 3:34 у ПС повідомили, що тактична авіація запустила керовані авіаційні бомби на Сумщину.
О 5:23 військові оновили інформацію про перебування "Шахедів":
- БпЛА на Черкащині, курс південно-західний.
- БпЛА на півдні Чернігівщини, курс на захід.
- БпЛА на Полтавщині в напрямку Кременчука.
- БпЛА на Кіровоградщині, курс східний.