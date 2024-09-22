Ворожі "Шахеди" залетіли з півночі й півдня

У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників типу "Шахед" з Сумської області.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі:. О 20:28 Повітряні сили повідомили про роботу ППО по ударному БпЛА.

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Згодом вони повідомили, що "Шахеди" на Сумщині рухаються на захід.

О 21:01 загрозу застосування ударних БпЛА було оголошено на Полтавщині.

Станом на 21:16 "Шахеди" на Полтавщині рухаються на південь.

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О 22:08 загрозу застосування ударних безпілотників оголосили в Кіровоградській та Черкаській областях, а згодом – у Харківській.

О 22:33 таку загрозу було оголошено на Чернігівщині.

О 22:41 Повітряні сили повідомили про перші ударні безпілотники з півдня – тривогу оголосили на Херсонщині та Миколаївщині.

Станом на 23:10: Київська область – загроза застосування ударних БпЛА.

"Шахеди" на Миколаївщині – курсом на південний захід.

"Шахеди" з Черкаської області – на Київщину.

"Шахеди" на Полтавщині – курс південно-західний.

О 23:17 загрозу ударних безпілотників було оголошено в Донецькій та Дніпропетровській областях.

Станом на 23:21: Нова група "Шахедів" на межі Херсонської та Миколаївської областей.

"Шахеди" на півдні Сумщини – курс південно- західний.

Станом на 23:39:

БпЛА на Чернігівщині курсом на північ. БпЛА на Сумщині, курс південно-західний. БпЛА на Полтавщині курсом на південь. БпЛА на Черкащині та Кіровоградщині, курс західний. БпЛА на півдні Херсонщини та вздовж Миколаївщини, курсом північно-західним.

О 23:53 повітряну тривогу оголосили в Києві. Повітряні сили повідомили про БпЛА на Київщині в напрямку Броварів і можливу роботу ППО.

О 00:07 Повітряні сили оновили траєкторію руху безпілотників:

Київська область - облітає Київ зі сторони Броварів .

"Шахеди" на Миколаївщині курсом на південний захід.

"Шахеди"в Черкаській області курс західний.

"Шахеди"в Кіровоградській області курс північно-західний.

"Шахеди"на Полтавщині розосереджені по всій області курс південно-західний.

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О 00:10 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Житомирській та Вінницькій областях.

О 1:00 загроза застосування ударних БпЛА виникла в Одеській області.

О 1:06 ударні безпілотники прилетіли у Хмельницьку область.

О 2:13 військові оновили місця перебування безпілотників:

"Шахеди" на півдні Сумщини - курсом на південь .

"Шахеди" на Черкащині курсом на північ.

"Шахеди" в Вінницькій області курс західний.

"Шахеди" на Житомирщині курс північно- західний.

"Шахеди" в центрі Полтавщини курс на південь.

"Шахеди" в Хмельницькій області на півдні курс західний.

"Шахеди" на Кіровоградщині курс північний в напрямку Кременчука.

"Шахед" на Київщині в районі Білої Церкви.

О 2:44 Повітряні сили повідомили про можливу роботу ППО у Старокостянтинові Хмельницької області та районі Черкас.

О 2:49 військові попередили про можливу роботу ППО то БпЛА у Вінниці.

О 2:57 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Чернігівській області.

О 3.02 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Рівненській області.

О 3:04 у ПС зафіксували швидкісну ціль на Харківщину. О 3:08 повідомили про ракетну небезпеку на Харківщині.

О 3:31 військові повідомили про БпЛА у Хмельницькій області, в районі Старокостянтинова можлива робота ППО.

Мапа alerts.in.ua

О 3:34 у ПС повідомили, що тактична авіація запустила керовані авіаційні бомби на Сумщину.

О 5:23 військові оновили інформацію про перебування "Шахедів":