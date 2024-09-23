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У Молдові майже 60% українських біженців знайшли роботу

Іванна Костіна, Анастасія ПроцПонеділок, 23 вересня 2024, 14:01
У Молдові майже 60% українських біженців знайшли роботу
Ілюстративне фото: Getty Images

За даними опитування та дослідження Міжнародної організації з міграції, в Молдові близько 60% українських біженців працевлаштувалися у 2024 році.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на TV8

Деталі: З працевлаштованих українців 44% отримали постійну роботу, 10% стали тимчасовими або неформальними працівниками і 4% працюють віддалено або мають пасивні джерела доходу, будучи повністю фінансово незалежними.

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Згідно з наведеними даними, чоловікам набагато легше знайти роботу. У Молдові змогли працевлаштуватися 82% українців і лише 35% українок. Рівень безробіття серед українських жінок уп'ятеро вищий, ніж серед чоловіків, 49% проти 10%.

Майже половина українських біженців повідомили, що зіткнулися з проблемами під час пошуку роботи в Молдові. Понад 60% відзначили відсутність можливостей працевлаштування, а 49% назвали проблемою мовний бар'єр. Третьою проблемою назвали відсутність інформації про роботу та умови працевлаштування вимушених переселенців.

Збір статистки та опитування для дослідження Міжнародна організація з міграції проводила з квітня по червень поточного року. Опитали 1892 респонденти.

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У березні 2024 року міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой повідомляв, що з початку повномасштабної війни в Україні, Молдова прийняла понад 1,4 млн українців. Понад 115 тисяч громадян України залишилися в країні, решта прослідували транзитом в інші країни або повернулися в Україну.

Нагадаємо: 

МолдовабіженціУкраїна
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