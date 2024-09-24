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Відбитки пальців та фото: ЄС змінює процедуру перетину кордону, у тому числі й для українців

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Вівторок, 24 вересня 2024, 13:02
Відбитки пальців та фото: ЄС змінює процедуру перетину кордону, у тому числі й для українців
Фото: Shutterstock

З 10 листопада на території Європейського Союзу почне працювати нова IT-система EES (Entry-Exit System): процедура в’їзду до країн ЄС для українців зміниться.

Джерело: Кабінет міністрів, "Європейська правда"

Деталі: Як відомо, нова система автоматично фіксуватиме в’їзд та виїзд усіх іноземців до країн Шенгенської зони. 

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Таку систему запроваджують, щоб спростити перетин кордону, посилити безпеку за допомогою біометричних документів та запобігти використанню фальшивих документів. Також це має допомогти у протидії нелегальній міграції.

Ця система одноразово фіксуватиме відбитки пальців та фото обличчя людей, які перетинають кордон, та зберігатиме їх три роки: штампи у паспорті вже не будуть потрібні.

Реєстрація відбуватиметься автоматично через термінали самообслуговування.

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Тому, коли людина буде виїжджати за кордон, прикордонники насамперед братимуть біометричні дані, а якщо людина відмовиться надавати їх – їй відмовлять у перетині.

Далі при кожному наступному перетині кордону потрібно буде сканувати свій паспорт у терміналі самообслуговування.

В уряді також наголосили, що нові правила перетину кордону не означають скасування безвізового режиму.

Нагадаємо:

  • Нещодавно речниця Європейської комісії проінформувала, що до весни 2025 року у ЄС планують ввести в дію систему EES і ETIAS (European Travel Information and Authorisation System), що призведе до обов’язку подорожувальників з безвізових країн платити збір у 7 євро раз на три роки для авторизації своїх поїздок.
  • Як відомо, Євросоюз ще у 2016 році ухвалив принципове рішення про зміну порядку пропуску через кордон громадян тих держав, які мають право безвізового в’їзду до ЄС. У 2018 році Європарламент затвердив законодавство, що встановлювало параметри нової системи, яка отримала назву ETIAS.
  • Терміни запуску системи кілька разів переносили, у тому числі через потребу у додатковому фінансуванні та у технічному законодавстві, яке зрештою ухвалили лише у 2021 році. Тоді в Брюсселі очікували, що систему ETIAS можна буде запустити з початку 2022 року, але дати знову, знову і знову доводилось перенести.
  • Нова схема передбачає, що після запуску та після перехідного періоду в’їзд українців до ЄС за біометричним паспортом буде можливий у разі попередньої реєстрації (авторизації) у новій системі. 

Детальніше про те, як працюватиме система ETIAS, читайте у статті: "Нові правила безвізу: як українців пускатимуть до ЄС з 2022 року"

ЄСкордонУкраїна
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