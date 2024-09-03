БпЛА атакували військовий аеродром у російській Твері – соцмережі

Російські пабліки повідомили про імовірну атаку безпілотників на військовий аеродром у російській Твері.

Джерело: Astra

Дослівно: "Дрони атакували Твер, під ударом, імовірно, військовий аеродром

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Місцеві пабліки повідомляють про атаку БпЛА в районі Мігалова".

Деталі: У телеграм-каналах зазначають, що наразі офіційної інформації про атаку нема. Разом з тим публікують відео стрільби по дронах у районі Мігалова.