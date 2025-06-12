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"Схеми": Росія перетворює Керченський аеропорт на військову базу, звідти можуть запускати "Шахеди"

Ольга КацімонЧетвер, 12 червня 2025, 18:03
Схеми: Росія перетворює Керченський аеропорт на військову базу, звідти можуть запускати Шахеди
Фото з супутника Planet Labs/Радіо Свобода

Аеропорт "Керч", розташований на сході окупованого Криму, змінює своє призначення з цивільного на військове. Про це свідчать дані з російського реєстру нерухомості та супутникові знімки Planet Labs.

Джерело: проєкт "Схеми" (Радіо Свобода)

Деталі: Відповідно до реєстрових документів, 4 березня 2025 року російська окупаційна влада передала частину земель аеропорту у безстрокове користування Міністерству оборони РФ.

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На супутникових знімках, зроблених у лютому та червні 2025 року, видно будівництво нових споруд, зокрема захисних та маскувальних конструкцій навколо злітної смуги. Фото із супутника Planet Labs вказують на те, що переобладнання аеропорту "Керч" триває дотепер.

 

Експерти припускають, що ці об'єкти можуть бути призначені для розміщення техніки, пов’язаної з безпілотниками або засобами ППО.

Авіаексперт Анатолій Храпчинський, якому журналісти показали знімки, звернув увагу на габарити маскувальних укриттів - за його словами, вони потенційно придатні для використання як технічні бази для БПЛА або для розміщення зенітно-ракетних систем типу "Панцир-С1" чи "Тор-М2".

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Пряма мова Храпчинського: "Це можуть бути майданчики для запуску або комплектації безпілотників, а також позиції для ППО".

Деталі: Він також додав, що злітна смуга за своїми параметрами підходить для запуску дронів.

 

Раніше територію летовища використовували як стоянку для вантажного транспорту, який чекав на поромну переправу. Проте в березні 2025 року цей майданчик перенесли в інше місце, що пояснили "реорганізацією роботи підприємства".

Останній регулярний пасажирський рейс з аеропорту "Керч" здійснювався у 2007 році.

Передісторія: 

  • У ніч на 9 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по аеродрому "Саваслейка" у Нижньогородській області РФ.

Кримросійсько-українська війнааеродромаеропорт
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