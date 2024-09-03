У Чернігові ППО працювала по ворожих дронах, падіння уламків спричинило загорання – МВА
Вівторок, 3 вересня 2024, 01:50
Очільник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив про роботу ППО в Чернігові та загорання нежитлових, непромислових будівель на околицях міста.
Джерело: Брижинський у telegram
Деталі: Вночі 3 вересня Брижинський повідомив про роботу ППО по ворожих дронах у Чернігові.
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За його словами, внаслідок падінні уламків було зафіксоване загорання нежитлових, непромислових будівель на околицях міста.
Повітряні сили попереджали про рух ворожих БпЛА у Чернігівській області та над Черніговом зокрема.