У Чернігові ППО працювала по ворожих дронах, падіння уламків спричинило загорання – МВА

Очільник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив про роботу ППО в Чернігові та загорання нежитлових, непромислових будівель на околицях міста.

Джерело: Брижинський у telegram

Деталі: Вночі 3 вересня Брижинський повідомив про роботу ППО по ворожих дронах у Чернігові.

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За його словами, внаслідок падінні уламків було зафіксоване загорання нежитлових, непромислових будівель на околицях міста.

Повітряні сили попереджали про рух ворожих БпЛА у Чернігівській області та над Черніговом зокрема.