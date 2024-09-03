Росіяни вдарили по Садовому на Херсонщині: убили чоловіка і поранили жінку

Російські загарбники вранці 3 вересня обстріляли село Садове на Херсонщині, у результаті чого одна людина загинула і одна дістала поранення.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова очільника області: "Російська армія вкрила вогнем житловий будинок у Садовому. У власній оселі травми, несумісні з життям, дістав 67-річний чоловік".

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Деталі: Також, за його словами, постраждала 62-річна жінка. У неї – вибухова травма, уламкові поранення передпліччя та стегна. Потерпілу доставили до лікарні.

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