Зеленський може замінити Шурму – джерела
Вівторок, 3 вересня 2024, 10:54
В Офісі президента найближчими днями можуть звільнити заступника голови ОП Ростислава Шурму.
Джерело: співрозмовники "Української правди" в оточенні президента та в Кабміні
Пряма мова джерела УП з команди Зеленського: "Ростик готується йти на вихід. Він давно цього хотів, а зараз так склалися обставини, що президент його готовий відпустити".
Реклама:
Деталі: Водночас інші співрозмовники УП повідомляють, що найбільш ймовірним кандидатом на заміну Шурми на Банковій розглядають міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.
Читайте також: Москва – Ахметов – Банкова. Як Шурма став головним з економіки Зеленського
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше повідомлялося, що ексгендиректор "Запоріжсталі", заступник голови ОП Ростислав Шурма, якого у серпні 2023 року згадували у контексті скандалу з держвиплатами сонячним станціям в окупації, потрапив у команду президента ще кілька років тому і поступово став тією людиною, яка в очах Зеленського "відповідає за всю економіку".