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Зеленський може замінити Шурму – джерела

Роман Кравець, Ірина БалачукВівторок, 3 вересня 2024, 10:54
Зеленський може замінити Шурму – джерела
Заступник голови ОП Ростислав Шурма. Фото ОП

В Офісі президента найближчими днями можуть звільнити заступника голови ОП Ростислава Шурму.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в оточенні президента та в Кабміні

Пряма мова джерела УП з команди Зеленського: "Ростик готується йти на вихід. Він давно цього хотів, а зараз так склалися обставини, що президент його готовий відпустити".

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Деталі: Водночас інші співрозмовники  УП повідомляють, що найбільш ймовірним кандидатом на заміну Шурми на Банковій розглядають міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

Читайте також: Москва – Ахметов – Банкова. Як Шурма став головним з економіки Зеленського

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