Зеленський може замінити Шурму – джерела

В Офісі президента найближчими днями можуть звільнити заступника голови ОП Ростислава Шурму.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в оточенні президента та в Кабміні

Пряма мова джерела УП з команди Зеленського: "Ростик готується йти на вихід. Він давно цього хотів, а зараз так склалися обставини, що президент його готовий відпустити".

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Деталі: Водночас інші співрозмовники УП повідомляють, що найбільш ймовірним кандидатом на заміну Шурми на Банковій розглядають міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

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