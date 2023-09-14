Стало відомо, як Шурма опинився в команді Зеленського

Ексгендиректор "Запоріжсталі", заступник голови ОП Ростислав Шурма, який нещодавно згадувався у контексті скандалу з держиваплатами сонячним станціям в окупації, потрапив у команду президента ще кілька років тому і наразі він є тією людиною, яка в очах Зеленського "відповідає за всю економіку".

Джерело: стаття Української правди "Москва – Ахметов – Банкова. Як Шурма став головним з економіки Зеленського"

Деталі: Вперше про Ростислава Шурму на Банковій заговорили в січні 2020 року, коли Зеленський хотів посилити уряд Олексія Гончарука віцепрем'єром, який би відповідав за розвиток економічного блоку.

Реклама:

Тоді СБУ перевіряла потенційних кандидатів, і висновок щодо Ростислава Шурми був не найкращий − його називали "колишнім тіньовим мером Запоріжжя від Ахметова", згадували 3 провадження, де Шурма значився фігурантом досудового розслідування щодо можливого підкупу виборців та потенційних розтрат бюджетних коштів службовими особами Запорізької міськради.

Врешті ексдиректор "Запоріжсталі" не пішов працювати в Кабмін, а Зеленський на зустрічі з командою обурився, нащо вони "підсовують йому цих корупціонерів".

Але через кілька місяців Шурма таки потрапив в Офіс − його запросили на співбесіду щодо посади керівника "Укрзалізниці".

ВІДЕО ДНЯ

Призначення Шурми в УЗ підтримували ексзаступник голови ОПУ Кирило Тимошенко, ідеолог "Великого будівництва" Юрій Голик та тодішній керівник "Укравтодору", а нині віцепрем'єр Олександр Кубраков.

Та попри таке лобі, тоді "Укрзалізницю" довірили Юрію Жмаку.

Однак після зустрічі на Банковій Шурма залишився в полі зору Зеленського.

В той час у команді президента виношували ідею щодо реформування української авіагалузі, зокрема, корпорації "Антонов".

На Банковій вирішили по-дружньому звернутися до Шурми, аби він з бізнесової точки зору допоміг розібратися, чи справді можливо перезапустити "Антонов".

Навесні 2021 року Андрій Єрмак взяв колишнього директора "Запоріжсталі" собі позаштатним радником, а Зеленський призначив його в наглядову раду "Укроборонпрому".

Будучи радником голови ОПУ, Шурма посилював тодішню заступницю Єрмака Юлію Свириденко, яка щойно прийшла на Банкову з позиції першої заступниці міністерства розвитку економіки.

Восени 2021 року в уряді Шмигаля почали відбуватися чергові ротації. Всередині команди назбиралося багато негативу до першого віцепрем'єр-міністра економіки Олексія Любченка. Єрмак із Зеленським вирішили замінити його тодішньою профільною заступницею глави ОПУ Свириденко. На її місце призначили Шурму. Хоча в ОП це викликало певне здивування.

Чиновників обурювало те, що Шурма пропонував яскраві проєкти, які ніхто не знав як реалізувати.

Журналісти зазначають, що за час повномасштабної війни політичний вплив Шурми зріс у рази. Це стало можливим через централізацію влади в Офісі президента й завдяки близькості до Андрія Єрмака та Володимира Зеленського.

Наразі Шурма в очах Зеленського є людиною, яка відповідає за всі економічні питання.

Також повідомляється, що за останній рік Шурма намагається максимально наростити вплив на прийняття рішень в одній із традиційно найприбутковіших галузей економіки – енергетиці.

Як переконують джерела УП на енергетичному ринку та у всіх гілках влади, заступник голови ОПУ повністю координує діяльність міністра енергетики Германа Галущенка.

Крім енергетики, Шурма відповідає за менеджмент більшості гучних націоналізованих активів, таких як: "Мотор Січ", "Запорізький трансформаторний завод", "КрАЗ", "Sense банк", низка обленерго.

Окремий інтерес заступника Єрмака складають невідновлювальні ресурси. Він уже відповідає за реформу лісового господарства, про яку на ринку жартують, що її задача "не так збереження лісу, як генерація "зелених".

За даними УП, Шурма так само має реформаторські потуги щодо водних ресурсів та питань землі, зокрема займається створенням земельного банку.

Окремий напрямок роботи економічного заступника керівника ОПУ – це комунікація з бізнесом.

Повідомляється, що Зеленський доручив Шурмі разом із силовим заступником голови ОПУ Олегом Татаровим зайнятися проблемами підприємців. Саме після цього почалися закриті зустрічі з менеджерами та власниками бізнесів.

Щоправда, бізнесмени, які бували на таких нарадах, мають двояке враження щодо такого формату, адже тиску правоохоронців поки що менше не стало.

"Широкий спектр задач та бажання захопити вплив у різних сферах провокує багато конфліктів за участю економічного заступника глави ОП всередині самої влади.

За підсумками спілкування УП з десятком співрозмовників різного рівня можна констатувати, що навколо Шурми утворилося багато конфліктних точок", − підсумували журналісти.