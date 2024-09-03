Заяви на звільнення подали три міністри і голова Фонду держмайна

До Верховної Ради подали заяви на звільнення очільники трьох міністерств: юстиції, з питань стратегічних галузей промисловості та захисту довкілля й природних ресурсів.

Джерело: спікер парламенту Руслан Стефанчук у Facebook

Пряма мова: "До Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від:

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міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М.

міністра юстиції України Малюськи Д.Л.

міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О.

Також заява про звільнення надійшла від голови Фонду державного майна України Коваля В.С".

Деталі: Спікер додав, що всі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань.

Оновлено: Міністр Камишін у соцмережі Telegram повідомив, що готується до закритого звіту перед комітетами економіки і оборони, а також до відкритого звіту у Верховній Раді.

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"Продовжу працювати в оборонці, але в іншій ролі", – додав він.