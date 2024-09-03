Заяви на звільнення подали три міністри і голова Фонду держмайна
Вівторок, 3 вересня 2024, 17:15
До Верховної Ради подали заяви на звільнення очільники трьох міністерств: юстиції, з питань стратегічних галузей промисловості та захисту довкілля й природних ресурсів.
Джерело: спікер парламенту Руслан Стефанчук у Facebook
Пряма мова: "До Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від:
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- міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М.
- міністра юстиції України Малюськи Д.Л.
- міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О.
Також заява про звільнення надійшла від голови Фонду державного майна України Коваля В.С".
Деталі: Спікер додав, що всі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань.
Оновлено: Міністр Камишін у соцмережі Telegram повідомив, що готується до закритого звіту перед комітетами економіки і оборони, а також до відкритого звіту у Верховній Раді.
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"Продовжу працювати в оборонці, але в іншій ролі", – додав він.