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Заяви на звільнення подали три міністри і голова Фонду держмайна

Валентина РоманенкоВівторок, 3 вересня 2024, 17:15
Заяви на звільнення подали три міністри і голова Фонду держмайна
колаж УП

До Верховної Ради подали заяви на звільнення очільники трьох міністерств: юстиції, з питань стратегічних галузей промисловості та захисту довкілля й природних ресурсів.

Джерело: спікер парламенту Руслан Стефанчук у Facebook

Пряма мова: "До Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від:

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  • міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М.
  • міністра юстиції України Малюськи Д.Л.
  • міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О.

Також заява про звільнення надійшла від голови Фонду державного майна України Коваля В.С".

Деталі: Спікер додав, що всі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань.

Оновлено: Міністр Камишін у соцмережі Telegram повідомив, що готується до закритого звіту перед комітетами економіки і оборони, а також до відкритого звіту у Верховній Раді.

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"Продовжу працювати в оборонці, але в іншій ролі", – додав він.

Кабінет міністрівВерховна Рада
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