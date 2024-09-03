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СБУ не перевіряла Гладкого перед призначенням начштабом Безпілотних сил: не отримували запит

Валентина РоманенкоВівторок, 3 вересня 2024, 17:38
СБУ не перевіряла Гладкого перед призначенням начштабом Безпілотних сил: не отримували запит
Роман Гладкий. Фото з wikipedia.org

Служба безпеки Україна заявила, що не проводила перевірку Романа Гладкого перед його призначенням на посаду начальника штабу командування Сил безпілотних систем, оскільки це "не передбачено законодавством" для таких посад.

Джерело: пресслужба СБУ в коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Відповідно до чинного законодавства, начальник штабу командування Сил безпілотних систем призначається наказом міністра оборони за поданням головнокомандувача Збройних сил України.

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Ця процедура не передбачає обовʼязкових додаткових перевірок чи погоджень зі Службою безпеки і є внутрішнім кадровим рішенням керівництва Збройних сил України.

Таким чином, Служба безпеки не отримувала відповідних запитів та не проводила перевірку Романа Гладкого перед його призначенням на посаду начальника штабу командування Сил безпілотних систем".

Оновлено: Пізніше пресслужба СБУ додатково зазначила наступне: "У 2020 році Службою безпеки України було здійснено перевірку Романа Гладкого у зв’язку з його допуском до державної таємниці. На той час обставини, передбачені пунктами 2 і 4 частини першої та частиною другою статті 23 закону України "Про державну таємницю", які б перешкоджали наданню допуску до державної таємниці, були відсутні".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: За даними джерел УП, у судовому реєстрі є інформація про те, що у 2020 році Гладкий судився з СБУ через розпорядження начальника управління Служби безпеки України в Одеські області від 11 квітня 2018 року про скасування йому допуску до державної таємниці. 

Передісторія:

  • Нещодавно начальником штабу Командування Сил безпілотних систем призначили Романа Гладкого. Це викликало обурення користувачів соцмережі і спровокувало скандал.
  • Зокрема, аналітичний проєкт DeepState написав, що  Гладкий – підозрюваний у держзраді, шпигунстві та корупції. Його дружина має російське громадянство, а донька у спортивних змаганнях представляла РФ.
  • В Збройних силах України звинувачення заперечили.

арміяСБУ
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