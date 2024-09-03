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У Чорнобильській зоні триває пожежа на площі 20 га

Тетяна ОлійникВівторок, 3 вересня 2024, 19:26
У Чорнобильській зоні триває пожежа на площі 20 га
Ілюстративне фото - ДСНС

У Чорнобильській зоні горить лісова підстилка, вогонь поширився на площу орієнтовно 20 гектарів.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко

Пряма мова: "Для запобігання розповсюдженню пожежі залучені рятувальні підрозділи та техніка.

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Вживаються всі необхідні заходи для локалізації та подальшої ліквідації пожежі. Проводяться заміри радіаційного фону, наразі він в межах норми".

Деталі: У ОВА також звернули увагу мешканців області на те, що через пожежу, яка виникла, а також у зв'язку із тлінням торфовищ в Броварському районі Київщини, може спостерігатися задимлення повітря. Тому рекомендують не перебувати тривалий час надворі та зачиняти вікна.

Нагадаємо: 3 вересня у Києві якість повітря тимчасово погіршилась через горіння торф′яників у Броварському районі.

пожежаЧорнобильДСНС
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