Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Цифрова трансформація України" – купуйте квитки на першу конференцію Mezha.Media

В ЄС відреагували на відсутність арешту Путіна в Монголії: кажуть, їм шкода

Марія Ємець, Євген КізіловВівторок, 3 вересня 2024, 19:48
В ЄС відреагували на відсутність арешту Путіна в Монголії: кажуть, їм шкода
Петер Стано. фото: Getty Images

Євросоюз висловив жаль з приводу того, що влада Монголії прийняла у себе очільника Кремля Володимира Путіна та не арештувала його, як того вимагає ордер Міжнародного кримінального суду.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву речника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано

Деталі: Речник зазначив, що ЄС взяв до уваги приїзд до Улан-Батора лідера Росії Владіміра Путіна попри те, що Монголія є стороною Римського статуту Міжнародного кримінального суду і мала би затримати Путіна за ордером прокурора МКС.

Реклама:

"ЄС висловлює жаль з приводу того, що Монголія, держава-сторона Римського статуту МКС, не виконала свої зобов’язання за ним щодо виконання ордеру на арешт… ЄС висловлює найбільшу підтримку зусиллям із забезпечення повної відповідальності за воєнні злочини та інші найтяжчі злочини у зв’язку з загарбницькою війною Росії проти України", – заявив Петер Стано.

Він зазначив, що ЄС підтримує розслідування, які прокурор МКС веде щодо подій російсько-української війни, та закликає усі країни-сторони Римського статуту до повної співпраці у цьому питанні. 

Перед цим депутати Європарламенту закликали офіційний Брюссель відреагувати на поведінку Монголії.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у Монголії пояснили, що не заарештували Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду через залежність від Росії. Водночас місцеві активісти розгорнули прапор України на знак протесту. 

У Міністерстві закордонних справ України різко прокоментували рішення влади Монголії прийняти Путіна, попри ордер Міжнародного кримінального суду.

ПутінМонголіяарештЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, оновлено від 12:45З-під завалів готелю у Миколаївці дістали тіла двох волонтерів

відеоТрампа образило рішення Путіна "підтримати" Гарріс

Зеленський призначив собі двох радників, а Єрмаку двох заступників

фотоУ Києві стався вибух на підприємстві, двоє загиблих, під завалами можуть бути люди

ППО збила 15 з 23 "Шахедів" та одну з чотирьох авіаракет

фотоРосіяни завдали авіаудару по Сумах, двоє загиблих, серед поранених – діти

Усі новини...
Путін
Монголія заявила, що відмовилася арештовувати Путіна через енергетичну залежність 
Генпрокурор: Відмовою від арешту Путіна Монголія поставила під удар свою міжнародну суб'єктність
Під час візиту Путіна до Монголії протестувальники розгорнули прапор України
Останні новини
17:14
Тернопільський ТЦК: Чоловік, маючи відстрочку, розбив двері, бо хотів мобілізуватись
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес з дев'ятого місця виграв Гран-прі Сан Марино
16:55
Більшість німців вважають Шольца слабким лідером
16:53
Чому ви не можете плакати, коли насправді хочете: лікарі назвали 8 причин цього стану
16:44
Російським полоненим заборонили телефонувати додому – Лубінець
16:39
Боррель побажав Кулебі всього найкращого і відзначив його наступника
16:17
Латвія заявила, що на її території розбився російський військовий дрон
16:11
Маск заперечує участь xAI в переговорах щодо доходів з Tesla
16:09
Виселені на степи. Депортація 700 тисяч українців, про яку постійно забувають
16:06
автоспортНевілль виграв Ралі Греції та зміцнив лідерство в загальному заліку WRC
Усі новини...
Реклама:
Реклама: