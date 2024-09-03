Під час візиту Путіна до Монголії протестувальники розгорнули прапор України

Поліція Монголії заважала протестувальникам тримати український прапор під час візиту лідера РФ Володимира Путіна до столиці країни Улан-Батора.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Видання зазначає, для російського диктатора в міжнародному аеропорту Улан-Батора розгорнули червону доріжку та вилаштували почесну варту.

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фото: "Радіо Свобода"

Також президент Монголії Ухнагійн Хурелсух 3 вересня супроводжував Путіна до Палацу уряду, де вони віддали шану статуї Чингісхана, перш ніж піти всередину для проведення закритих зустрічей.

Нагадаємо:

Візит Путіна до Монголії 3 вересня став першим візитом до держави-учасниці Римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року суд видав ордер на його арешт.

За даними ЗМІ, монгольська влада запевнила Путіна, що арештовувати його не буде.

У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що відмова Монголії виконувати обов'язковий ордер МКС на арешт Путіна "є важким ударом по Міжнародному кримінальному суду та міжнародній системі кримінального права".

Раніше Міністерство закордонних справ закликало Монголію виконати зобов’язання за Римським статутом Міжнародного кримінального суду та заарештувати Путіна.

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