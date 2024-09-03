Під час візиту Путіна до Монголії протестувальники розгорнули прапор України
Вівторок, 3 вересня 2024, 12:37
Поліція Монголії заважала протестувальникам тримати український прапор під час візиту лідера РФ Володимира Путіна до столиці країни Улан-Батора.
Джерело: "Радіо Свобода"
Деталі: Видання зазначає, для російського диктатора в міжнародному аеропорту Улан-Батора розгорнули червону доріжку та вилаштували почесну варту.
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Також президент Монголії Ухнагійн Хурелсух 3 вересня супроводжував Путіна до Палацу уряду, де вони віддали шану статуї Чингісхана, перш ніж піти всередину для проведення закритих зустрічей.
Нагадаємо:
- Візит Путіна до Монголії 3 вересня став першим візитом до держави-учасниці Римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року суд видав ордер на його арешт.
- За даними ЗМІ, монгольська влада запевнила Путіна, що арештовувати його не буде.
- У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що відмова Монголії виконувати обов'язковий ордер МКС на арешт Путіна "є важким ударом по Міжнародному кримінальному суду та міжнародній системі кримінального права".
- Раніше Міністерство закордонних справ закликало Монголію виконати зобов’язання за Римським статутом Міжнародного кримінального суду та заарештувати Путіна.
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