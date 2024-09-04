Групи ракет зайшли в повітряний простір країни – Повітряні сили

У ніч на 4 вересня у Росії з аеродрому "Оленья" злетіло п’ять бортів Ту-95МС. О 4.42 перша група ракет зайшла через Чернігівську область у повітряний простір країни.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!".

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4.42 "Група ракет на Чернігівщині у південно-західному напрямку!"

4.46 "Загроза для Київщини!"

4.51 "КР на півночі Київщини, курс - західний!"

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4.53 "КР на півночі Житомирщини курсом на захід!"

4.58 "Ще КР на Чернігівщині у південно-західному напрямку!"

4.59 "З Житомирщини курсом на Рівненщину!"

5.06 "Друга група КР на півночі Київщини, курс - західний!"

5.08 "Перша група КР змінює курс на Хмельниччину!"

5.21 "Рух КР:

Перша група на Тернопільщині, курс південний.

Друга група на Житомирщині в напрямку Хмельниччини".

5.29 Рух КР:

Перша група на межі Івано-Франківщини та Чернівецької області курсом на південь.

Друга група на Хмельниччині у південно-західному напрямку.

5.32 "Перша група зміна курсу на Івано-Франківщину, курсом на захід".

5.38 "Друга група КР курсом на Тернопільщину".

5.39 "Дві групи КР курсом на Львівщину!"

У Росії злетіло два борти МіГ-31К, носії ракет "Кинжал", з аеродрому Саваслейка.

5.43 "Курсом на Львів!"

5.59 "Дві КР на Кривий Ріг!"

6.18 "Швидкісна ціль з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини!"

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