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США висунули кримінальні звинувачення проти керівництва ХАМАС

Олена ІвашківСереда, 4 вересня 2024, 04:02
США висунули кримінальні звинувачення проти керівництва ХАМАС
Лідери ХАМАСу в Секторі Гази Ісмаїл Ганія (по центру) і Ях'я Сінвар (праворуч) зустрічаються з головою Палестинського центрального виборчого комітету Ханною Насер у місті Газа, 2019 рік, фото: Getty Images

У вівторок Сполучені Штати оголосили про висунення кримінальних звинувачень проти вищого керівництва ХАМАС у зв'язку з їхньою роллю у плануванні, підтримці та здійсненні смертоносного теракту 7 жовтня на півдні Ізраїлю.

Джерело: Reuters

Деталі: Лідера бойовиків Ях'ю Сінвара та щонайменше п'ятьох інших членів ХАМАСу звинувачують в організації нападу 7 жовтня, в результаті якого загинуло 1200 осіб, в тому числі понад 40 американців.

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Цей напад спровокував ізраїльську атаку на Газу, в результаті якої загинуло понад 40 800 палестинців, а значна частина території була зруйнована.

Пряма мова генерального прокурора Мерріка Гарланда: "Як зазначено в нашій скарзі, ці обвинувачені - озброєні, отримуючи політичну підтримку і фінансування від уряду Ірану, а також підтримку від (Хезболли) - очолили зусилля ХАМАСу, спрямовані на знищення Держави Ізраїль і вбивства цивільних осіб для підтримки цієї мети".

Ще деталі: У позові названі шість обвинувачених, троє з яких вже померли. Серед живих обвинувачених - Сінвар, який, як вважають, переховується в Газі; Халед Мешаал, який базується в Досі і очолює діаспорний офіс угруповання; і Алі Барака, високопоставлений чиновник ХАМАС, що базується в Лівані.

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Загиблі обвинувачені - колишній лідер ХАМАС Ісмаїл Ганія, якого, за словами угруповання, було вбито в липні в Тегерані; керівник військового крила Мохаммед Дейф, якого, за твердженням Ізраїлю, було вбито під час липневого авіаудару; і Марван Ісса, заступник військового командувача, якого, за твердженням Ізраїлю, було вбито під час березневого авіаудару.

Американська прокуратура висунула звинувачення проти шести чоловіків у лютому, але тримала їх під грифом "таємно", сподіваючись затримати Ганію.

ХАМАСІзраїль
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