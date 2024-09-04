На Львівщині працювала ППО, було чутно вибухи

У ніч на 4 вересня у Львівській області протиповітряна оборона працювала по безпілотниках, у місті було чутно вибухи.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, кореспондент УП

Пряма мова: "На Львівщині ППО. Нічого не знімаємо і нікуди не викладаємо!".

Реклама:

Доповнено: Мер Львова Андрій Садовий повідомив про "Шахеди" території Львова.

О 5.50 Садовий написав, що на території Львові є ракети "Кинджал". Працює ППО.

Нагадаємо: Пізно ввечері 3 вересня російські військові запустили ударні дрони "Шахед" через Сумську та Полтавську області. Близько 4.00 безпілотники долетіли до Львівської області.