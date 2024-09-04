Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Цифрова трансформація України" – купуйте квитки на першу конференцію Mezha.Media

На Львівщині працювала ППО, було чутно вибухи

Олена ІвашківСереда, 4 вересня 2024, 04:55
На Львівщині працювала ППО, було чутно вибухи
фото: Getty Images

У ніч на 4 вересня у Львівській області протиповітряна оборона працювала по безпілотниках, у місті було чутно вибухи.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, кореспондент УП

Пряма мова: "На Львівщині ППО. Нічого не знімаємо і нікуди не викладаємо!".

Реклама:

Доповнено: Мер Львова Андрій Садовий повідомив про "Шахеди"  території Львова.

О 5.50 Садовий написав, що на території Львові є ракети "Кинджал". Працює ППО.

Нагадаємо: Пізно ввечері 3 вересня російські військові запустили ударні дрони "Шахед" через Сумську та Полтавську області. Близько 4.00 безпілотники долетіли до Львівської області.

ППОповітряна тривогаЛьвівщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, оновлено від 12:45З-під завалів готелю у Миколаївці дістали тіла двох волонтерів

відеоТрампа образило рішення Путіна "підтримати" Гарріс

Зеленський призначив собі двох радників, а Єрмаку двох заступників

фотоУ Києві стався вибух на підприємстві, двоє загиблих, під завалами можуть бути люди

ППО збила 15 з 23 "Шахедів" та одну з чотирьох авіаракет

фотоРосіяни завдали авіаудару по Сумах, двоє загиблих, серед поранених – діти

Усі новини...
ППО
ЗМІ: У Києві та Сумах пролунали вибухи
У Києві оголошена тривога, в області ППО працювала по безпілотниках
Румунія остаточно схвалила передачу Україні Patriot
Останні новини
17:14
Тернопільський ТЦК: Чоловік, маючи відстрочку, розбив двері, бо хотів мобілізуватись
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес з дев'ятого місця виграв Гран-прі Сан Марино
16:55
Більшість німців вважають Шольца слабким лідером
16:53
Чому ви не можете плакати, коли насправді хочете: лікарі назвали 8 причин цього стану
16:44
Російським полоненим заборонили телефонувати додому – Лубінець
16:39
Боррель побажав Кулебі всього найкращого і відзначив його наступника
16:17
Латвія заявила, що на її території розбився російський військовий дрон
16:11
Маск заперечує участь xAI в переговорах щодо доходів з Tesla
16:09
Виселені на степи. Депортація 700 тисяч українців, про яку постійно забувають
16:06
автоспортНевілль виграв Ралі Греції та зміцнив лідерство в загальному заліку WRC
Усі новини...
Реклама:
Реклама: