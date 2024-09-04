На Львівщині подекуди знеструмлена залізниця – УЗ
Середа, 4 вересня 2024, 07:10
У Львівській області під час масованого російського удару 4 вересня сталося кілька знеструмлень на залізниці, Укрзалізниця виводить резервні тепловози, щоб забезпечити перевезення.
Джерело: УЗ у Telegram
Дослівно Укрзалізниця: "Виведено резервні тепловози, з мінімальними затримками відправляємо поїзди".
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Деталі: Зокрема, йдеться про потяги:
- № 59 Київ-Чоп,
- № 91 Київ-Львів,
- № 25/135 Одеса-Ясіня, Чернівці,
- № 11 Одеса-Львів,
- № 149 Полтава-Чернівці,
- № 746 Львів-Київ,
- № 368 Ужгород-Ковель
"Продовжуємо рух в усіх регіонах", – підсумували в УЗ.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Вранці 4 вересня внаслідок ворожого обстрілу у Львові в районі головного вокзалу у житловому будинку виникла пожежа, шестеро людей постраждали. Пошкоджено дві школи і багато вікон вибито в центральній частині міста.