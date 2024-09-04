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На Львівщині подекуди знеструмлена залізниця – УЗ

Ірина БалачукСереда, 4 вересня 2024, 07:10
На Львівщині подекуди знеструмлена залізниця – УЗ
Фото ілюстративне з Facebok УЗ

У Львівській області під час масованого російського удару 4 вересня сталося кілька знеструмлень на залізниці, Укрзалізниця виводить резервні тепловози, щоб забезпечити перевезення.

Джерело: УЗ у Telegram

Дослівно Укрзалізниця: "Виведено резервні тепловози, з мінімальними затримками відправляємо поїзди".

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Деталі: Зокрема, йдеться про потяги:

  • № 59 Київ-Чоп,
  • № 91 Київ-Львів,
  • № 25/135 Одеса-Ясіня, Чернівці,
  • № 11 Одеса-Львів,
  • № 149 Полтава-Чернівці,
  • № 746 Львів-Київ,
  • № 368 Ужгород-Ковель

"Продовжуємо рух в усіх регіонах", – підсумували в УЗ.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Вранці 4 вересня внаслідок ворожого обстрілу у Львові в районі головного вокзалу у житловому будинку виникла пожежа, шестеро людей постраждали. Пошкоджено дві школи і багато вікон вибито в центральній частині міста. 

Львівщиназалізниця
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