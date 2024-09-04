На Львівщині подекуди знеструмлена залізниця – УЗ

У Львівській області під час масованого російського удару 4 вересня сталося кілька знеструмлень на залізниці, Укрзалізниця виводить резервні тепловози, щоб забезпечити перевезення.

Джерело: УЗ у Telegram

Дослівно Укрзалізниця: "Виведено резервні тепловози, з мінімальними затримками відправляємо поїзди".

Реклама:

Деталі: Зокрема, йдеться про потяги:

№ 59 Київ-Чоп,

№ 91 Київ-Львів,

№ 25/135 Одеса-Ясіня, Чернівці,

№ 11 Одеса-Львів,

№ 149 Полтава-Чернівці,

№ 746 Львів-Київ,

№ 368 Ужгород-Ковель

"Продовжуємо рух в усіх регіонах", – підсумували в УЗ.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ