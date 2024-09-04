Ракетний удар: у Львові 17 постраждалих, з них 5 "важких", горять будинки, пошкоджені 2 школи

Внаслідок ворожого обстрілу у Львові в районі головного вокзалу у житловому будинку виникла пожежа, 17 людей постраждали. Пошкоджено дві школи і багато вікон вибито в центральній частині міста.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький і мер Львова Андрій Садовий у Telegram

Деталі: За його словами, всі профільні служби виїхали на місце.

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Наслідки ракетного удару у Львові. Відео: Говорить великий Львів pic.twitter.com/bc4MCJkUOC — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 4, 2024

Доповнено: Мер Львова Андрій Садовий написав, що є загоряння житлових будинків в районі головного вокзалу.

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фото: Ігор Зінкевич

Дві школи сьогодні навчання не розпочнуть: учні "Арніки" та 17 школи залишаються вдома.

Багато вибитих вікон в районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських, Мельника.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Наслідки ракетного удару у Львові, фото: Андрій Садовий

О 6.44 Садовий повідомив, що вже відомо про шістьох постраждалих внаслідок атаки на Львів.

Через російський ракетний удар у Львові виникла пожежа pic.twitter.com/xdJ8s3Wp1m — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 4, 2024

Серед них 10-річний хлопчик. Медики надають необхідну допомогу.

Оновлено: О 7:12 Садовий повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу зросла до 17.

"Двоє дітей 10 та 15 років, 15 дорослих госпіталізовано в лікарні міста. У 5 пацієнтів важкий стан", – написав мер.

Він також додав, що влада змушена на деякий час перекрити для проїзду кілька вулиць у Львові. Зокрема буде обмежений рух на Скнилівському мості та на вулиці Коновальця.



"Трамвай № 2 курсуватиме поки на вокзал. Автобуси 52, 92, 21, 84 курсують по зміненому маршруту – по вул. Збиральній", – підсумував Садовий.

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