Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Цифрова трансформація України" – купуйте квитки на першу конференцію Mezha.Media

Ракетний удар: у Львові 17 постраждалих, з них 5 "важких", горять будинки, пошкоджені 2 школи

Олена Івашків, Ірина БалачукСереда, 4 вересня 2024, 07:25
Ракетний удар: у Львові 17 постраждалих, з них 5 важких, горять будинки, пошкоджені 2 школи
Наслідки атаки на Львів, фото: Андрій Садовий

Внаслідок ворожого обстрілу у Львові в районі головного вокзалу у житловому будинку виникла пожежа, 17 людей постраждали. Пошкоджено дві школи і багато вікон вибито в центральній частині міста. 

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький і мер Львова Андрій Садовий у Telegram

Деталі: За його словами, всі профільні служби виїхали на місце.

Реклама:

Доповнено: Мер Львова Андрій Садовий написав, що є загоряння житлових будинків в районі головного вокзалу.

ВІДЕО ДНЯ
фото: Ігор Зінкевич
фото: Ігор Зінкевич

Дві школи сьогодні навчання не розпочнуть: учні "Арніки" та 17 школи залишаються вдома.

Багато вибитих вікон в районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських, Мельника.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Наслідки ракетного удару у Львові, фото: Андрій Садовий
Наслідки ракетного удару у Львові, фото: Андрій Садовий

О 6.44 Садовий повідомив, що вже відомо про шістьох постраждалих внаслідок атаки на Львів.

Серед них 10-річний хлопчик. Медики надають необхідну допомогу.

Оновлено: О 7:12 Садовий повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу зросла до 17.

"Двоє дітей 10 та 15 років, 15 дорослих госпіталізовано в лікарні міста. У 5 пацієнтів важкий стан", – написав мер.

Він також додав, що влада змушена на деякий час перекрити для проїзду кілька вулиць у Львові. Зокрема буде обмежений рух на Скнилівському мості та на вулиці Коновальця.

"Трамвай № 2 курсуватиме поки на вокзал. Автобуси 52, 92, 21, 84 курсують по зміненому маршруту – по вул. Збиральній", – підсумував Садовий.

Нагадаємо:

Львівракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, оновлено від 12:45З-під завалів готелю у Миколаївці дістали тіла двох волонтерів

відеоТрампа образило рішення Путіна "підтримати" Гарріс

Зеленський призначив собі двох радників, а Єрмаку двох заступників

фотоУ Києві стався вибух на підприємстві, двоє загиблих, під завалами можуть бути люди

ППО збила 15 з 23 "Шахедів" та одну з чотирьох авіаракет

фотоРосіяни завдали авіаудару по Сумах, двоє загиблих, серед поранених – діти

Усі новини...
Генштаб: Окупанти почали активно атакувати на ще одному напрямку
Російські "Шахеди" цієї ночі долетіли на Львівщину
На Львівщині працювала ППО, було чутно вибухи
ISW: Путін вважає, що Росія зможе повільно поглинути Україну 
Останні новини
17:14
Тернопільський ТЦК: Чоловік, маючи відстрочку, розбив двері, бо хотів мобілізуватись
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес з дев'ятого місця виграв Гран-прі Сан Марино
16:55
Більшість німців вважають Шольца слабким лідером
16:53
Чому ви не можете плакати, коли насправді хочете: лікарі назвали 8 причин цього стану
16:44
Російським полоненим заборонили телефонувати додому – Лубінець
16:39
Боррель побажав Кулебі всього найкращого і відзначив його наступника
16:17
Латвія заявила, що на її території розбився російський військовий дрон
16:11
Маск заперечує участь xAI в переговорах щодо доходів з Tesla
16:09
Виселені на степи. Депортація 700 тисяч українців, про яку постійно забувають
16:06
автоспортНевілль виграв Ралі Греції та зміцнив лідерство в загальному заліку WRC
Усі новини...
Реклама:
Реклама: