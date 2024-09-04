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Щонайменше 4 "Шахеди" вночі зайшли в Білорусь, там злітав винищувач – "Беларускі Гаюн"

Валентина РоманенкоСереда, 4 вересня 2024, 12:09
Щонайменше 4 Шахеди вночі зайшли в Білорусь, там злітав винищувач – Беларускі Гаюн
ілюстрація - "Беларускі Гаюн"

Щонайменше 4 із запущених Росією "Шахедів" уночі 4 вересня зайшли в повітряний простір Білорусі, у повітря піднімався винищувач ВПС РБ.

Джерело: моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн"

Деталі: Аналітики проаналізували українські моніторингові ТГ-ресурси, і пишуть, що за минулу ніч до Білорусі залетіли щонайменше 4 дрони-камікадзе типу "Шахед". Перший із них перетнув кордон із Білоруссю близько 01:50 у районі села Верхні Жари і вже за кілька хвилин пішов в Україну в напрямку Чорнобильської зони.

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Подальші заходи "Шахедів" у Білорусь були о 04:48, 05:49 і 08:04. Більшість із них літали в районі білорусько-українського кордону, постійно перетинаючи його в обидва боки, але один із них політав над кордоном і пішов на північ країни.

Дослівно "Беларускі Гаюн": "Востаннє його було помічено о 05:49 в районі Жлобина, після чого він загубився, куди він подівся - невідомо. Зазначимо, що ПС ЗСУ також повідомляють, що один із "Шахедів" уночі полетів до Білорусі. Ймовірно, йдеться саме про цей БПЛА.

За нашою інформацією, винищувач ВПС РБ піднявся з аеродрому "Барановичі" приблизно о 06:20 і, політавши 1,5 години, повернувся в Барановичі о 8 ранку".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У ніч на 4 вересня російські загарбники завдали удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed", в результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей.

ШахедБілорусьвійна
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