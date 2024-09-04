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Втеча нардепа Дмитрука: суд арештував єдиного затриманого поплічника – застава 5 млн

Валентина РоманенкоСереда, 4 вересня 2024, 12:34
Втеча нардепа Дмитрука: суд арештував єдиного затриманого поплічника – застава 5 млн
фото, отримане УП

Суд заарештував одного з учасників незаконного переправлення народного депутата Артема Дмитрука через державний кордон із альтернативою в 5 мільйонів застави.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань, співрозмовник "Української правди"в правоохоронних органах

Дослівно: "Київський районний суд міста Одеси обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці одному з учасників організації незаконного переправлення нардепа через державний кордон. Підозрюваний має можливість внести заставу у 5 млн грн".

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Деталі: У повідомленні не вказано прізвище нардепа та фігуранта, але за даними джерела УП, йдеться про Дмитрука та єдиного затриманого фізично фігуранта справи – чоловіка на ім'я Станіслав Корчак.

За даними ДБР, він контролював та інформував спільників про наявність патрулів поблизу прикордонного пункту, де відбувалась втеча.

Оновлено: Прокурори Одеської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону в суді апеляційної інстанції оскаржили запобіжний захід, обраний учаснику схеми незаконного переправлення народного депутата через державний кордон. 

ВІДЕО ДНЯ

Не погоджуючись із рішенням суду стосовно розміру застави, який, на думку сторони обвинувачення, є недостатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою збільшити розмір застави з 5 млн до 10 млн гривень.

Знати більше: У пошуках втраченого Дмитрука. Хто і як допоміг нардепу втекти з країни?

Передісторія:

  • 23 серпня 2024 року нардеп Артем Дмитрук, якого підозрюють у нападах на громадян, незаконно перетнув кордон України з Республікою Молдова в районі пункту пропуску "Павлівка".
  • За даними слідства, йому допомогли троє спільників. Їм наразі повідомлено про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України.
  • Двоє, у тому числі організатор, втекли за межі України, одного було затримано.Санкція статті передбачає покарання до 7 років позбавлення волі.

Верховна РадаДБР
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