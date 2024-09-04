Втеча нардепа Дмитрука: суд арештував єдиного затриманого поплічника – застава 5 млн
Суд заарештував одного з учасників незаконного переправлення народного депутата Артема Дмитрука через державний кордон із альтернативою в 5 мільйонів застави.
Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань, співрозмовник "Української правди"в правоохоронних органах
Дослівно: "Київський районний суд міста Одеси обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці одному з учасників організації незаконного переправлення нардепа через державний кордон. Підозрюваний має можливість внести заставу у 5 млн грн".
Деталі: У повідомленні не вказано прізвище нардепа та фігуранта, але за даними джерела УП, йдеться про Дмитрука та єдиного затриманого фізично фігуранта справи – чоловіка на ім'я Станіслав Корчак.
За даними ДБР, він контролював та інформував спільників про наявність патрулів поблизу прикордонного пункту, де відбувалась втеча.
Оновлено: Прокурори Одеської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону в суді апеляційної інстанції оскаржили запобіжний захід, обраний учаснику схеми незаконного переправлення народного депутата через державний кордон.
Не погоджуючись із рішенням суду стосовно розміру застави, який, на думку сторони обвинувачення, є недостатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою збільшити розмір застави з 5 млн до 10 млн гривень.
Знати більше: У пошуках втраченого Дмитрука. Хто і як допоміг нардепу втекти з країни?
Передісторія:
- 23 серпня 2024 року нардеп Артем Дмитрук, якого підозрюють у нападах на громадян, незаконно перетнув кордон України з Республікою Молдова в районі пункту пропуску "Павлівка".
- За даними слідства, йому допомогли троє спільників. Їм наразі повідомлено про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України.
- Двоє, у тому числі організатор, втекли за межі України, одного було затримано.Санкція статті передбачає покарання до 7 років позбавлення волі.