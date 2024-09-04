Втеча нардепа Дмитрука: суд арештував єдиного затриманого поплічника – застава 5 млн

Суд заарештував одного з учасників незаконного переправлення народного депутата Артема Дмитрука через державний кордон із альтернативою в 5 мільйонів застави.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань, співрозмовник "Української правди"в правоохоронних органах

Дослівно: "Київський районний суд міста Одеси обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці одному з учасників організації незаконного переправлення нардепа через державний кордон. Підозрюваний має можливість внести заставу у 5 млн грн".

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Деталі: У повідомленні не вказано прізвище нардепа та фігуранта, але за даними джерела УП, йдеться про Дмитрука та єдиного затриманого фізично фігуранта справи – чоловіка на ім'я Станіслав Корчак.

За даними ДБР, він контролював та інформував спільників про наявність патрулів поблизу прикордонного пункту, де відбувалась втеча.

Оновлено: Прокурори Одеської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону в суді апеляційної інстанції оскаржили запобіжний захід, обраний учаснику схеми незаконного переправлення народного депутата через державний кордон.

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Не погоджуючись із рішенням суду стосовно розміру застави, який, на думку сторони обвинувачення, є недостатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою збільшити розмір застави з 5 млн до 10 млн гривень.

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