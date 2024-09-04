У пошуках втраченого Дмитрука. Хто і як допоміг нардепу втекти з країни? 

У неділю 1-го вересня ввечері на один з акаунтів Української правди в соціальних мережах надійшло повідомлення від читача:

"Побачив сьогодні в Сполученому Королівстві, в Лондоні, у ТЦ "Westfield", Shepherds Bush, W 12, Артема Дмитрука, котрий перебуває у міжнародному розшуку".

Наступного дня це ж відео першими опублікували наші колеги з Громадського.

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Так через тиждень після втечі народ України отримав нову звістку про свого обранця Артема Дмитрука. Останнього з народних депутатів, який втік від відповідальності. Хоча, судячи з відсутності будь-яких кадрових рішень, правильніше буде сказати не останнього, а "крайнього".

Як вся правоохоронна вертикаль опинилась на "розтяжці" і до чого тут депутат від забороненої проросійської партії Опозиційна платформа – "За життя"?

Готель. "Наружка". Таксі

"23 серпня у другій половині дня до правоохоронних органів надійшла

інформація про те, що народний депутат України Дмитрук Артем Геннадійович має наміри незаконно перетнути державний кордон України".

Таке формулювання можна побачити в довідці одного з правоохоронних органів, яку формували, вже коли депутат Дмитрук був далеко за межами тієї самої країни.

Насправді, джерела Української правди в силових відомствах переконують: ознаки того, що Дмитрук може виїхати за кордон, вони отримали раніше.

21 серпня дружина Дмитрука почала розраховуватись його банківськими картками в Молдові. Зокрема поселилась в готелі "Time Hotel" у столиці – Кишиневі.

Цю інформацію, за даними співрозмовників УП серед правоохоронців, з формулюванням "він вже вивіз родину" було передано генеральному прокурору Костіну. Тим часом в ОГП саме зависла "не оголошена" підозра Дмитруку в побитті людини.

Натомість сам Дмитрук 23 серпня знайшовся в Києві у п'ятизірковому готелі "Fairmont". Оскільки депутат не користується сім-карткою для спілкування, встановити місце його розташування було значно складніше. Це питання вирішилося лише після того, як правоохоронці визначили модем, за допомогою якого Дмитрук приєднувався до інтернету.

Тоді ж 23 серпня для того, щоб запобігти можливим протиправним діям, а простіше кажучи – втечі Дмитрука, за інформацією співрозмовників УП у правоохоронних колах, Державне бюро розслідувань встановило зовнішнє спостереження за ним.

Авто депутата перебувало на парковці готелю "Fairmont". Сам він, за інформацією джерел УП у правоохоронних органах, отримав сигнал, що злочин, в якому його от-от "запідозрять", легший, ніж той, який він скоїть у разі, якщо незаконно перетне кордон. Але на той момент у Дмитрука, схоже, вже був готовий не надто складний, але, як виявилось, напрочуд ефективний план.

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За інформацією правоохоронців, Дмитрук через додаток викликає таксі та просить водія очікувати впритул до виїзду з підземного паркінгу готелю. При цьому телефон депутата залишається в готелі.

Буцімто саме так депутат і випав з поля зору "наружки". Далі біля одного зі столичних ТРЦ Дмитрук пересідає до Toyota Camry чорного кольору й саме на цьому авто залишає межі Києва. На відміну від таксі цей водій, як і авто вже були не випадковими.

ОПЗЖ. "Київ – Одеса"

За кермом Camry, яка вивозила Дмитрука з Києва, перебував громадянин Крохмаль Володимир Миколайович – помічник на громадських засадах народного депутата від ОПЗЖ Суто Мамояна.

Згодом під час допиту як свідок Крохмаль повідомить, що його попросили (хто – він не каже) підвезти людину на точку, яку йому прислали.

Далі за допомогою камер спостереження правоохоронці відстежили шлях Крохмаля з пасажиром Дмитруком, які подорожували разом майже 5 годин в напрямку Одеси з 12:40 до 16:40. При цьому весь цей час Дмитрук начебто перебував без засобів зв'язку і просив у водія телефон, щоб подивитись новини.

В результаті аналізу відео з камер відеоспостереження на автошляху М-05 Київ – Одеса автомобіль з Дмитруком фіксували в наступних точках:

– 14:44 – Ладижинка М-05 в сторону Одеси;

– 14:51 – перехрестя М-05 з Т0207 (біля населеного пункту Великі Трояни);

– 15:08 – смт Криве Озеро;

– 15:31 – село Троїцьке;

– 15:40 – заїзд на АЗС "Shell " Настасіївка (південна околиця населеного пункту Новогригорівка);

– 16:27 – виїзд з АЗС "Shell " Настасіївка.

Toyota Camry довезла Дмитрука до потрібної точки, й о 19:45 столичні камери зафіксували повернення авто до Києва.

Українська правда звернулася до народного депутата Суто Мамояна по коментар, в якому депутат повідомив:

"Він в мене просто як колега попросив машину, щоб відвезти його в Одесу. Бо він турбувався за своє життя. І не хотів їхати на своїй".

Також депутат Мамоян підтвердив, що правоохоронці досі не звертались до нього з питаннями щодо допомоги Дмитруку з утечею та відносно нього і досі не проведено жодних слідчих дій.

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Пересадка. Придністров'я. Монастир

Під час здійснення аналітичної роботи та допитів свідків (зокрема помічника Мамояна Крохмаля) правоохоронці встановили, що пересадка Дмитрука з Camry в інший транспортний засіб відбулася в районі населеного пункту Ревове, Ширяєве (Роздільнянський район, Одеська область). І пересів Дмитрук до Mitsubishi Pajero Sport.

Як зазначає в коментарі УП депутат Мамоян, "Дмитрук попросив зупинити – там його помічник і висадив".

За даними слідства, далі Дмитруку втекти з країни допомагали люди, які можуть бути пов'язані з незаконним переправленням чоловіків за кордон.

"В результаті проведеного комплексу заходів встановлено особу, причетну до незаконного переправлення Дмитрука А.Г. через державний кордон України – це громадянин України Улуханов Айдин Гашимович 14.12.1968 року народження", – йдеться в матеріалах слідства.

Варто додати, що Улуханов також вже встиг втекти з України. За матеріалами кримінальної справи, він незаконно перетнув державний кордон 25 серпня та наразі перебуває на території Придністров'я.

Аналізуючи телефонні з'єднання Улуханова, правоохоронці встановили деталізований маршрут, за яким рухався телефон Улуханова 23 серпня. Він збігається з датою та часом пересадки Дмитрука з Toyota Camry Мамояна до Mitsubishi Pajero Sport, на якому народний депутат і втік з України.

Водієві Mitsubishі, а також Улуханову вже заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину – незаконного перетину кордону (частина 2 статті 332 Кримінального кодексу України).

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Закінчення подорожі Україною і подальше незаконне переправлення Дмитрука, за версією слідства, могло відбутись 23 серпня в період з 20:58 – 21:22 на ділянці в районі пункту пропуску Павлівка Захарівського району Одеської області.

Далі, за інформацією як українських, так і молдавських правоохоронців, Дмитрук міг заночувати в монастирі на території Придністров'я. І вже в середині наступного дня дістався Молдови.

Щоб уникнути затримання за незаконний перетин кордону, в Молдові український депутат попросив притулок. За кілька годин він сів на літак Кишинів – Рим і вже в столиці Італії онлайн анулював свою заяву на отримання притулку.

Після ночівлі в Римі Дмитрук вирушив до Лондона, де його, схоже, і зафіксували ті самі читачі Української правди.

Без відповідей досі залишаються ключові запитання.

Чому генеральний прокурор Костін підписав підозру Дмитруку лише після втечі останнього?

Чому депутата від ОПЗЖ Суто Мамояна досі не допитали хоча б як свідка?

Чому в результаті втечі Дмитрука звільнили лише ДБРівців низької ланки?

Чому Улуханов встиг виїхати з країни?

Хто і чиїм коштом організував втечу народного депутата?

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Але дуже може бути, що відповіді на ці запитання українське суспільство може так і не отримати.

А на згадку про втечу Дмитрука Українська правда публікує бланк, виданий Головною інспекцією з питань міграції Молдови на ім'я українського народного депутата – щодо надання йому тимчасового захисту від примусового повернення до країни, де, як він стверджує, йому загрожує небезпека.

Чи просили правоохоронці оточення Дмитрука змусити його повернутися, про що на пресконференції сказав генеральний прокурор Костін? Мамоян на це запитання відповів так: "Може, і було".

Михайло Ткач, УП