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Рада звільнила міністра захисту довкілля та природних ресурсів Стрільця

Станіслав ПогоріловСереда, 4 вересня 2024, 13:49
Рада звільнила міністра захисту довкілля та природних ресурсів Стрільця
Руслан Стрілець, фото: Facebook

Верховна Рада звільнила з посали міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця.

Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: За відповідне рішення проголосували 244 народних обранця.

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Нагадаємо: Руслан Стрілець був призначений міністром захисту довкілля та природних ресурсів України 14 квітня 2022 року.

Що було раніше:

  • Перед цим Верховна Рада проголосувала за звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
  • Також було проголосовано звільнення з посади віцепрем'єрку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.

Верховна РадазвільненняКабінет міністрів
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