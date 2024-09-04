Рада звільнила міністра захисту довкілля та природних ресурсів Стрільця
Середа, 4 вересня 2024, 13:49
Верховна Рада звільнила з посали міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця.
Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram
Деталі: За відповідне рішення проголосували 244 народних обранця.
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Нагадаємо: Руслан Стрілець був призначений міністром захисту довкілля та природних ресурсів України 14 квітня 2022 року.
Що було раніше:
- Перед цим Верховна Рада проголосувала за звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
- Також було проголосовано звільнення з посади віцепрем'єрку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.