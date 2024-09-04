Рада звільнила міністра захисту довкілля та природних ресурсів Стрільця

Верховна Рада звільнила з посали міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця.

Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: За відповідне рішення проголосували 244 народних обранця.

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Нагадаємо: Руслан Стрілець був призначений міністром захисту довкілля та природних ресурсів України 14 квітня 2022 року.

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