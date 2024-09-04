Рада звільнила віцепрем'єрку з питань євроінтеграції Стефанішину

Верховна Рада звільнила з посади віцепрем'єрку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину.

Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова: "Звільнення Стефанішиної Ольги з посади Віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. За 241".

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Деталі: За словами Железняка, 5 вересня Стефанішину призначить на цю ж посаду, але об'єднають із Мінʼюстом.

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