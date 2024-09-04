Рада звільнила віцепрем'єрку з питань євроінтеграції Стефанішину
Середа, 4 вересня 2024, 13:40
Верховна Рада звільнила з посади віцепрем'єрку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину.
Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram
Пряма мова: "Звільнення Стефанішиної Ольги з посади Віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. За 241".
Реклама:
Деталі: За словами Железняка, 5 вересня Стефанішину призначить на цю ж посаду, але об'єднають із Мінʼюстом.
Нагадаємо:
- За інформацією джерел УП, Стефанішина отримає додаткову посаду міністра юстиції і продовжить займатися євроінтеграцією.
- 4 вересня Рада звільнила з посад міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюську.