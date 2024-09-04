Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

До 6 зросла кількість постраждалих від російської атаки на Кривий Ріг

Анастасія ПроцСереда, 4 вересня 2024, 15:46
До 6 зросла кількість постраждалих від російської атаки на Кривий Ріг
фото: Дніпропетровська ОВА

У Кривому Розі кількість постраждалих внаслідок ранкового російського удару зросла до шести людей, троє з них перебувають у лікарні.

Джерело: голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул 

Пряма мова: "На жаль, вже шість постраждалих внаслідок ранкового ворожого ракетного удару по центру міста - 58-річну жінку госпіталізували з переломом. Таким чином у лікарні перебувають троє постраждалих, одна з яких дівчинка 10 років".

Реклама:

Деталі: За словами Вілкула, постраждалі у стані середньої тяжкості, медики надають їм усю необхідну допомогу.

Також він зазначив, що окупанти пошкодили 57 багатоквартирних будинків. Проводяться поквартирні та подомові обходи з визначення суми збитків у кожному випадку для подальшого надання матеріальної допомоги з міського бюджету.

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Вранці 4 вересня російські війська завдали удар по Кривому Рогу на Дніпропетровщині та влучили в об′єкт цивільної інфраструктури у центрі, п′ятеро людей постраждали.

Кривий РігРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: Найбільше боєзіткнень відбулось на Курахівському та Покровському напрямках

Трамп оголосив, що не буде брати участь у повторних дебатах з Гарріс

У Києві чоловік поскаржився в поліцію, що його вдарив нардеп від "Слуги народу"

Сестра загиблого Да Вінчі доєдналася до лав батальйону, який він очолював

Гарріс збільшила відрив від Трампа за рівнем підтримки після дебатів – опитування Reuters

Україна оголосила демарш Монголії через відмову арештувати Путіна за ордером МКС

Усі новини...
Кривий Ріг
Зеленський показав наслідки російських ударів і нагадав про важливість далекобійної зброї
Росіяни атакували ракетами Кривий Ріг: пошкоджено готель, багатоповерхівки, 5 постраждалих
У Кривому Розі пролунали звуки вибуху – ЗМІ
Останні новини
02:50
В Одесі було чути звуки вибухів – ЗМІ
02:20
Росіяни вигадали нові схеми вивозу українських дітей з ТОТ у Росію – спротив
01:32
оновлюється від 23:17У кількох областях повітряна тривога через загрозу БпЛА
00:52
Канадський фестиваль скасував показ пропагандистського фільму про росіян на війні
00:24
футболШтучний інтелект оцінив шанси "Шахтаря" на плейоф Ліги Чемпіонів
00:08
На Сумщині через російські обстріли загинула людина
23:40
Генштаб: Найбільше боєзіткнень відбулось на Курахівському та Покровському напрямках
23:30
Болить вухо: що таке отит та як його розпізнати. Поради від лікарів
23:29
Литва відзвітувала про чергову партію військової допомоги Україні
22:58
Трамп оголосив, що не буде брати участь у повторних дебатах з Гарріс
Усі новини...
Реклама:
Реклама: