Шуфричу в суд викликали лікарів через погане самопочуття
До Печерського райсуду Києва під час підготовчого засідання у справі екснардепа від забороненої "Опозиційної платформи – За життя" Нестора Шуфрича викликали лікарів через погане самопочуття ексдепутата.
Джерело: "Суспільне" із зали суду
Деталі: На підготовче засідання 4 вересня Шуфрича доставили з лікарні, де він проходив реабілітацію після операції.
Одним із перших клопотань його захисту був виклик швидкої допомоги на засідання через погане самопочуття підзахисного.
На це суд погодився, тому до залу суду були викликані лікарі.
Ще одним клопотанням захисників Шуфрича була вимога розглядати справу щодо обвинувачення в держзраді колегію з трьох суддів, а не одним. Це клопотання також було підтримане.
Засідання перенесли на 12-ту годину, 5 вересня і це підготовче засідання має продовжуватися за участі колегії суддів.
Прокурори кажуть про те, що така колегія може не зібратися, оскільки, за їхніми словами, фактично всі судді Печерського суду вже раніше брали участь в попередніх етапах цієї справи і мають заявити самовідвід.
Якщо така колегія не збереться, то засідання буде ще відтерміновано.
Нагадаємо:
- Шуфрича і його експомічника В’ячеслава Черепаня звинувачують у фінансуванні дій зі зміни та повалення конституційного ладу, захоплення держ влади, зміни меж території і державного кордону України. Зокрема йдеться про передачу коштів для оплати роботи охоронній фірмі в окупованому Криму у 2016-му році. Обидва фігуранти звинувачення відкидають.
- Також Шуфрича звинувачують у державній зраді.