Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шуфричу в суд викликали лікарів через погане самопочуття

Альона Мазуренко Середа, 4 вересня 2024, 17:48
Шуфричу в суд викликали лікарів через погане самопочуття
Шуфрич, фото: "Суспільне"

До Печерського райсуду Києва під час підготовчого засідання у справі екснардепа від забороненої "Опозиційної платформи – За життя" Нестора Шуфрича викликали лікарів через погане самопочуття ексдепутата.

Джерело: "Суспільне" із зали суду

Деталі: На підготовче засідання 4 вересня Шуфрича доставили з лікарні, де він проходив реабілітацію після операції.

Реклама:

Одним із перших клопотань його захисту був виклик швидкої допомоги на засідання через погане самопочуття підзахисного.

На це суд погодився, тому до залу суду були викликані лікарі.

Ще одним клопотанням захисників Шуфрича була вимога розглядати справу щодо обвинувачення в держзраді колегію з трьох суддів, а не одним. Це клопотання також було підтримане.

ВІДЕО ДНЯ

Засідання перенесли на 12-ту годину, 5 вересня і це підготовче засідання має продовжуватися за участі колегії суддів.

Прокурори кажуть про те, що така колегія може не зібратися, оскільки, за їхніми словами, фактично всі судді Печерського суду вже раніше брали участь в попередніх етапах цієї справи і мають заявити самовідвід.

Якщо така колегія не збереться, то засідання буде ще відтерміновано.

Нагадаємо:

  • Шуфрича і його експомічника В’ячеслава Черепаня звинувачують у фінансуванні дій зі зміни та повалення конституційного ладу, захоплення держ влади, зміни меж території і державного кордону України. Зокрема йдеться про передачу коштів для оплати роботи охоронній фірмі в окупованому Криму у 2016-му році. Обидва фігуранти звинувачення відкидають.
  • Також Шуфрича звинувачують у державній зраді.

ШуфричсудОПЗЖ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Пентагон назвав "незначними" контратаки росіян у Курській області

Канадський фестиваль скасував показ пропагандистського фільму про росіян на війні

Трамп оголосив, що не буде брати участь у повторних дебатах з Гарріс

У Києві чоловік поскаржився в поліцію, що його вдарив нардеп від "Слуги народу"

Сестра загиблого Да Вінчі доєдналася до лав батальйону, який він очолював

Гарріс збільшила відрив від Трампа за рівнем підтримки після дебатів – опитування Reuters

Усі новини...
Шуфрич
Сім’ї полонених закликають обміняти Шуфрича та митрополита Павла на захисників
Шуфрич сховав родину в Угорщині та переписав активи на підставну особу – розслідування
Угорський бастіон Шуфрича 
Останні новини
05:48
Росіяни зіштовхнуться зі значними труднощами при контратаках на Курщині – ISW
04:40
Пентагон назвав "незначними" контратаки росіян у Курській області
04:00
DeepState оновив карту і повідомив про просування ворога на Донеччині
03:40
легка атлетикаМагучіх розповіла, скільки ще років планує виступати
02:50
В Одесі було чути звуки вибухів – ЗМІ
02:20
Росіяни вигадали нові схеми вивозу українських дітей з ТОТ у Росію – спротив
01:32
оновлюється від 23:17У кількох областях повітряна тривога через загрозу БпЛА
00:52
Канадський фестиваль скасував показ пропагандистського фільму про росіян на війні
00:24
футболШтучний інтелект оцінив шанси "Шахтаря" на плейоф Ліги Чемпіонів
00:08
На Сумщині через російські обстріли загинула людина
Усі новини...
Реклама:
Реклама: